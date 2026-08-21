Dos personas detenidas en un desarticulado punto de venta de drogas en una vivienda de Puente de Vallecas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Municipal de Madrid, han desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en un domicilio de Puente de Vallecas en una intervención en la que han sido detenidos un hombre y una mujer, ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron a principios de marzo a raíz de varias intervenciones policiales en la calle, donde los agentes sorprendieron a varios individuos realizando intercambios de sustancias estupefacientes. Avanzadas las pesquisas, los policías pudieron constatar un gran trasiego de personas que abandonaban la vivienda tras permanecer pocos minutos.

Finalmente, el operativo se llevó a cabo el pasado 22 de julio, con la entrada y registro de este domicilio, en el que se incautaron varios envoltorios conteniendo cuatro gramos de cocaína y 37 armas prohibidas.

Eran cuatro defensas, una de ellas tipo tonfa, tres catanas, cuatro navajas, cuatro dagas, cuatro puñales, tres hachas, tres bates de béisbol, una pistola cuchillo, seis navajas tipo mariposa, una escopeta de perdigones, un hacha con un mazo, más de 700 euros y diversos útiles para el consumo y distribución de sustancias estupefacientes.

Han sido detenidas dos personas como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.