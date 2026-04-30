Dos técnicos del laboratorio Vivotecnia serán juzgados en mayo por presunto maltrato animal

Archivo - Varios guardias civiles frente a las instalaciones del laboratorio Vivotecnia, a 12 de abril de 2021, en Tres Cantos, Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El Ministerio Público acusa a los empleados de irregularidades en la eutanasia de animales en 2019 MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos técnicos del laboratorio Vivotecnia serán juzgados el 7 y 8 de mayo por presunto maltrato animal a raíz de la difusión en abril de 2021 de imágenes en las que aparecían realizando procedimientos experimentales con conejos y ratas incumpliendo la normativa vigente sobre bienestar animal, han informado fuentes jurídicas.

El Partido Animalista PACMA solicita 18 meses y un año de prisión, respectivamente. Los acusados, un técnico de laboratorio y un cuidador de animalario, se enfrentan a delitos continuados de maltrato animal, mediando ensañamiento.

La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para uno de los procesados y once meses para otro, según consta en el escrito de acusación. Además, reclama la prohibición de acercarse y trabajar con animales durante tres y dos años y medio.

El laboratorio fue investigado por la Justicia a raíz de una querella de PACMA, junto con el Santuario Vegan, Salvando Peludos y el Centro Rainfer.

La querella se interpuso a raíz de la difusión de unas imágenes en abril de 2021 que mostraban cómo el personal de dicho laboratorio "maltrata, humilla y realiza prácticas presuntamente ilegales a perros, conejos, ratones, macacos, cerdos y otros animales empleados en la experimentación".

El técnico de laboratorio aparece en las imágenes haciendo lo que parece ser una punción del seno retro orbital de diversas ratas mientras estas se mueven, por lo que no estarían anestesiadas.

INFORME DEL SEPRONA

En el informe aportado por el SEPRONA se exponía que "el trabajador ha realizado la técnica haciendo caso omiso a los directrices estipuladas y reguladas en el PNP (Procedimiento Normalizado de Trabajo) mostrando desconsideración, crueldad y desprecio hacia el animal conllevando un sufrimiento innecesario al animal, por lo que en tales condiciones el experimento nunca hubiera sido autorizado".

Según el escrito de acusación del fiscal, uno de los investigados, técnico de la empresa Vivotecnia Research, habría administrado "una inyección eutanásica a un conejo sin que el animal estuviera previamente sedado, incumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de prácticas".

La Fiscalía sostiene que, durante el procedimiento, "el animal reaccionó de forma violenta, saltó del dispositivo en el que estaba sujeto y cayó al suelo, donde permaneció inmóvil y con signos de sufrimiento, sin poder moverse con normalidad". A pesar de ello, el acusado habría continuado con la intervención tras recolocar al animal "con brusquedad".

Los hechos quedaron registrados en una grabación audiovisual incorporada a la causa, en la que, según el Ministerio Público, se escucha al trabajador reconocer que no había finalizado la administración del fármaco.

La actuación descrita vulneraría la normativa vigente en materia de protección de animales utilizados en experimentación, en particular lo dispuesto en el Real Decreto 53/2013, que establece la obligación de minimizar el dolor, el sufrimiento y la angustia de los animales.