Dos de los tramos del túnel de la A-5 ya ejecutados se han conectado este viernes en 700 metros lineales - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tramos del túnel de la A-5 ya ejecutados se han conectado este viernes a lo largo de 700 metros lineales, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ha calificado de "nuevo hito" en el soterramiento de la A-5 la culminación del cale entre dos frentes de excavación del túnel, una operación técnica que consiste en el encuentro y conexión de dos galerías excavadas de forma independiente permitiendo la continuidad del trazado subterráneo. Gracias a esta actuación se enlazarán 700 metros lineales del subterráneo.

Este procedimiento se repetirá en unas semanas en el resto de tramos de excavación hasta completar la totalidad del túnel proyectado. Hasta la fecha se han excavado 1,9 kilómetros de los 5,1 previstos en las dos direcciones y se ha colocado el 81,7% de la losa para dar vida en superficie al Paseo Verde del Suroeste, que ocultará 80.000 vehículos diarios.

Son de 600 trabajadores con más de 400 máquinas los que se encuentran al mismo tiempo en la obra para abrir el subterráneo a finales de año.

PARQUE DE ATRACCIONES

A partir del miércoles que viene se eliminará el baipás del enlace del Parque de Atracciones gracias a que ya ha finalizado la ejecución de las losas de cubrición del túnel para ambos sentidos.

Desde ayer jueves, el tráfico rodado que se dirige o sale del túnel de la M-30 de la avenida Portugal ya no atraviesa el baipás sino que vuelve a atravesar el trazado en línea recta a lo largo de 500 metros en la autovía, desde el punto kilométrico 3+250 al PK 3+750 facilitando el tránsito.

Y además ya se está construyendo un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la avenida de Portugal y la A-5 para evitar que el tráfico se desvíe por la calle de Dante. Su uso está destinado a los vehículos que desde la superficie de la avenida de Portugal quieran incorporarse a la A-5 sentido Alcorcón.