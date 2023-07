Una 'drag queen' acude con sus mejores galas como vocal a una mesa electoral

Una 'drag queen' forma parte de una de las mesas electorales - ICONYX

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una 'drag queen' ha acudido esta mañana con sus mejores galas y con un maquillaje especial para ser vocal en una de las mesas electorales constituidas en el colegio electoral Montserrat de Madrid, animando a través de sus redes sociales a disfrutar de "la fiesta de la democracia".

Con abundante maquillaje con colores azules, peluca azul y una vestimenta especial para la ocasión, la 'drag queen' Onyx ha dado con su presencia la nota de color durante estas primeras horas de la cita electoral.

"He llegado a la mesa. Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a votar!", ha señalado Onyx en un tuit colgado en sus redes sociales, donde anima en un vídeo a todo el mundo a "disfrutar de la fiesta de la democracia".

A esta hora, la votación transcurre con total normalidad y ausencia de incidencias reseñables en los 1.070 centros electorales de la Comunidad de Madrid.

A las 9:30 horas, todas las mesas electorales quedaron ya formalmente constituidas, según ha informado un comunicado de la Delegación de Gobierno en Madrid.