Ecologistas acuden al Defensor del Pueblo ante la "opacidad" informativa de la Comunidad sobre los incendios forestales

(I-D) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por una "opacidad injustificada" a la hora de aportar datos sobre los incendios forestales producidos en la región durante los últimos dos años.

A través de un comunicado, el colectivo ha denunciado que el Gobierno regional está "sometiendo" a sus miembros a un "laberinto burocrático que solo puede explicarse por la intención de no facilitar datos desagregados de los dos últimos años, sobre la motivación de las personas incendiarias y los municipios donde se originan los fuegos", y señalan que se trata de una información que hasta 2024 se entregaba "con total normalidad".

Según relata la Plataforma --formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA); Asociación Ecologista del Jarama El Soto; Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA); Jarama Vivo; y Liberum Natura--, las anomalías comenzaron en junio de 2025, cuando los ecologistas solicitaron por primera vez a la Dirección General de Emergencias, a través de la jefatura del Cuerpo de Bomberos, los datos estadísticos completos de la anualidad 2024.

Manifiestan que, aunque la Administración autonómica entregó los números globales de siniestros y superficies quemadas, eludió indicar las motivaciones de los incendios intencionados y el número de incendios por municipio de origen según su causa. "En aquella ocasión, la Dirección General se limitó a remitir a los solicitantes al Cuerpo de Agentes Forestales, un organismo que, paradójicamente, depende de su misma estructura jerárquica y no tiene la competencia sobre las estadísticas de incendios forestales que corresponde al Cuerpo de Bomberos", alerta el comunicado.

Así, "ante la falta de una respuesta sustancial", el pasado mes de marzo la Plataforma repitió la petición, esta vez referida al año 2025. En este caso, afirman que la contestación fue "idéntica", dándose una nueva derivación a los Agentes Forestales "sin aportar los datos solicitados".

En esta ocasión, el colectivo se dirigió el pasado junio a la Jefatura del Servicio de Actuaciones Normativas de la Dirección General de Emergencias, que aseguró que el órgano competente no era la Comunidad de Madrid, sino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).

Sin embargo, los ecologistas afirman haber comprobado que, al acudir al buscador oficial del Ministerio, los datos disponibles están actualizados únicamente hasta el año 2023. "Es decir, la Comunidad de Madrid, como órgano generador de la información de 2024 y 2025, derivaba a los solicitantes a una base de datos estatal donde esa información ni siquiera existe todavía", denuncia la Plataforma, acusando al Gobierno regional de estar "incumpliendo" la Ley de Acceso a la información en materia ambiental y la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Además, el colectivo lamenta que durante la reunión plenaria del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado 10 de julio, la vocal ecologista expuso públicamente el caso ante el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el secretario general técnico, quienes se comprometieron a interesarse personalmente por el asunto y, no obstante, transcurrido más de un mes, no han recibido ninguna información ni explicación.

La entidad subraya que la información reclamada, relativa a las motivaciones de los incendios y su distribución municipal, es "esencial" para diseñar estrategias de prevención efectivas y para determinar si existe un patrón en los fuegos intencionados que sirva para facilitar actuar sobre las causas, antes de que se inicien los incendios.

Por tanto, la Plataforma Ecologista Madrileña exige a la Consejería "que cumpla con la legalidad y facilite de manera inmediata los datos correspondientes a 2024 y 2025, tal y como se hacía antes de 2024", y advierte de que "derivar a la ciudadanía a portales sin información actualizada constituye una vulneración del derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la Ley 27/2006".

Con esta queja ante el Defensor del Pueblo, el colectivo busca poner fin a lo que ha tachado como una "estrategia de desgaste y ocultación que impide a la sociedad civil conocer el verdadero origen de los incendios que amenazan los espacios naturales de la Comunidad de Madrid y a las personas y bienes".