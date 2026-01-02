Ecologistas alerta de un repunte de la contaminación en Madrid, que se sitúa "lejos" de cumplir estándares de la UE

Archivo - Cielo despejado en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha alertado que la calidad del aire en la ciudad de Madrid empeoró durante 2025, con un incremento de la contaminación por ozono troposférico y niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), situando a la capital lejos de cumplir los nuevos estándares fijados por la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los datos analizados por Ecologistas en Acción de Madrid.

De acuerdo con la organización, los niveles medios de NO2 registrados en 2025 fueron similares a los del año anterior, lo que interrumpe la evolución a la baja observada en los últimos ejercicios. En paralelo, según afirma, la contaminación por ozono mantuvo la "fuerte tendencia al alza" de años previos, alcanzando los valores más elevados desde que existen registros en la ciudad.

Por ello, Ecologistas en Acción advierte de que Madrid se encuentra "lejos de cumplir" tanto con los valores límite legales establecidos en la nueva Directiva europea de calidad del aire, aprobada en octubre de 2024, como con los valores guía de la OMS para los principales contaminantes atmosféricos (NO2, ozono y partículas en suspensión).

En este contexto, la organización considera que "el conformismo y la autocomplacencia que muestra el Ayuntamiento de Madrid están fuera de lugar".

La evaluación de la calidad del aire en 2025 se realiza teniendo en cuenta tres referencias: los límites de la antigua Directiva 2008/50, aún vigentes; los nuevos límites legales de la Directiva 2024/2881, que deberán cumplirse a partir del 1 de enero de 2030 y son significativamente más exigentes; y los valores guía de la OMS, adoptados en 2021, orientados a una protección adecuada de la salud humana.

En el caso del NO2, la organización destaca que ninguna de las estaciones de la red municipal superó en 2025 el límite anual de 40 microgramos por metro cúbico fijado por la normativa anterior, como viene ocurriendo desde 2022.

NUEVO LÍMITE ANUAL DE 20 MICROGRAMOS

Sin embargo, 17 de las 24 estaciones rebasaron el nuevo límite anual de 20 microgramos establecido por la directiva vigente (dos estaciones más lo igualaron), que deberá cumplirse en toda la red en 2030. Solo cinco estaciones se situaron por debajo de ese umbral, entre ellas las ubicadas en grandes zonas verdes como El Retiro, la Casa de Campo y El Pardo.

El valor más alto de NO2 se registró en la estación de Plaza Elíptica, con 32 microgramos por metro cúbico, un ligero repunte respecto a 2024.

Según Ecologistas en Acción, para cumplir en plazo con la nueva normativa europea Madrid deberá reducir en más de un 37% su nivel máximo anual de NO2 en los próximos cuatro años. En relación con las recomendaciones de la OMS, únicamente la estación de El Pardo registró valores inferiores a los 10 microgramos considerados seguros para la salud.

Respecto al ozono troposférico, las 13 estaciones que miden este contaminante superaron ampliamente el valor objetivo octohorario, que permite un máximo de 25 superaciones anuales.

En 2025 se contabilizaron 680 superaciones en el conjunto de la red, frente a las 648 de 2024, con una media de 52 superaciones por estación, más del doble de lo permitido. La organización concluye que Madrid se encuentra "estructuralmente fuera" de los límites europeos para este contaminante, con una tendencia al alza que "no ha encontrado techo".

Los datos de partículas en suspensión también reflejan incumplimientos de los valores que deberán respetarse en 2030. Cinco de las 15 estaciones que miden PM10 superaron los 20 microgramos por metro cúbico, mientras que dos de las 11 estaciones de PM2,5 rebasaron el límite de 10 microgramos. Además, todas las estaciones superaron los valores guía recomendados por la OMS.

Ecologistas critica que el Ayuntamiento de Madrid destaque en sus campañas el cumplimiento del antiguo límite de NO2 -alcanzado con 12 años de retraso y tras una condena del Tribunal de Justicia de la UE- y que haya descartado nuevas medidas de reducción de la contaminación, además de relajar algunas ya previstas.

Según la organización, documentación técnica interna del propio Ayuntamiento señala que será necesario reducir hasta un 60% las emisiones del tráfico rodado antes de 2030 para cumplir la normativa europea, por lo que "queda poco margen para la complacencia y mucho trabajo por delante" para lograr un aire saludable en la capital.