Ecologistas alertan de que la crecida del Jarama amenaza a personas y animales de "chamizos ilegales" en San Fernando

a 12 de marzo de 2025, en San Fernando de Henares (Madrid)

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de que la crecida del río Jarama a su paso por San Fernando de Henares ha inundado los "chamizos" erigidos en la ribera del río, poniendo así en riesgo a las personas y animales de compañía de este "último núcleo ilegal de corrales y construcciones ilegales" en la Comunidad de Madrid.

Esto ya ha sucedido en otras inundaciones, como en la tormenta de 'Filomena' o en las crecidas del río de marzo del año pasado. Ahora con la sucesión de borrascas que ha cruzado la región, el río Jarama ha sufrido una crecida del caudal de sus aguas que incluso ha provocado que se active el nivel rojo por posible desbordamiento.

Estos suelos ocupados de la ribera del río son "zonas inundables", espacios protegidos y de alto riesgo que no deberían estar ocupados por actividades y construcciones. En San Fernando de Henares no se respeta la legislación ambiental ni las normas urbanísticas, según denuncian los ecologistas en un comunicado.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de San Fernando de Henares consultadas por Europa Press inciden en que estas construcciones no son viviendas, sino huertos en los que "no reside ninguna persona". Además, apuntan que ante la crecida del Jarama, la Policía Local avisó a todos los propietarios y se evacuó a todos los animales.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que en el tramo que corresponde a San Fernando de Henares "no hay infraviviendas", si bien han reconocido que desde el área de Urbanismo están inmersos en un procedimiento al respecto de la "ilegalidad/ocupación" en la ribera del río Jarama y se han iniciado los expedientes.

Los ecologistas señalan que estas parcelas se utilizan con fines de ocio por vecinos de San Fernando y de Coslada, si bien esto deriva en el abandono de residuos en el cauce. "Ya no sorprende que algunos de los ocupantes de estas parcelas reclamen que se les preste servicios, como el suministro de agua potable", remachan.

DENUNCIAS PREVIAS POR OCUPACIÓN DE LA ZONA

Desde la Plataforma ecologista han destacado que desde hace al menos seis años el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) vienen recibiendo denuncias sobre ilegalidades en un tramo de unos 800 metros de la ribera del Jarama.

Los ecologistas apuntan que el Ayuntamiento es la administración encargada de "garantizar la legalidad urbanística", si bien le echa en cara que, hasta ahora, ha sido "incapaz de hacer cumplir algo tan básico como evitar estas ocupaciones de suelo no urbanizable". Además, lamentan que los esfuerzos administrativos "no han servido".

Por otro lado, las organizaciones acusan a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por "rebotar las denuncias que recibe" sobre este asunto. "Ni está ni se le espera", reprochan desde la Plataforma, que recrimina a la CHT que se limite a "poner sanciones sin más pretensiones".