Ecologistas alertan del "impacto ambiental y paisajístico" de una promoción de casas de lujo en un monte de Guadarrama

Ecologistas en Acción ha alertado del "enorme impacto ambiental y paisajístico" que, a su juicio, supondría la construcción de un complejo de viviendas colaborativas de lujo en la cumbre del Monte de La Serranilla, ubicado en el término municipal de Guadarrama, junto a los límites de Los Molinos y Collado Mediano.

El proyecto --publicitado como Luxury Cohousing-- contempla la edificación de 36 viviendas entre áticos y apartamentos, además de múltiples instalaciones comunes como restaurante y cafetería, un gimnasio, piscina climatizada, pista de pádel, consulta médica o capilla, entre otros, según refleja el proyecto de la promotora.

Los ecologistas piden a los grupos municipales en el Ayuntamiento de Guadarrama, así como los de Los Molinos y Collado Mediano, y vecinos de la zona, que se opongan a este "despropósito". Fuentes del Ayuntamiento de Guadarrama consultadas por Europa Press han confirmado que aún no se ha recibido la documentación del proyecto.

El complejo se ubicaría en el monte de La Serranilla, a algo más de mil metros de altitud y en una zona que los ecologistas subrayan como de alta calidad ambiental y fragilidad paisajística, lo que implicaría, a su juicio, la afección a un denso encinar y una alteración visible desde una gran perspectiva.

FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL

La entidad recuerda que el ámbito se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera y del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, además de estar rodeado de zonas forestales y próximo a espacios protegidos y hábitats de interés comunitario.

Asimismo, destacan que en el cerro pervive aún una red de fortificaciones de la Guerra Civil catalogadas como Bienes de Interés Patrimonial por la normativa autonómica. En esta zona de la región se situó el frente de la Sierra de Gudarrama.

Desde Ecologistas en Acción sostienen también que los terrenos carecen de infraestructuras básicas como alcantarillado y accesos adecuados, por lo que cuestionan su consideración como suelo urbano conforme a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, señalan que las parcelas están calificadas como suelo dotacional en las Normas Subsidiarias de 1985 de Guadarrama y apunta a que la normativa autonómica que regula las viviendas colaborativas para mayores establece condiciones específicas sobre el régimen de uso y el perfil de los residentes.

Por todo ello, la organización instado a los grupos municipales a que rechacen el proyecto al entender que debe prevalecer la protección ambiental y paisajística del monte frente. Al mismo tiempo, precisan que la iniciativa no guarda relación con otros proyectos de 'cohousing sénior' en suelo urbano del municipio.