Ecologistas celebran la decisión del Supremo de desmantelar la estación de esquí de Navacerrada

Archivo - Telesillas en la estación de esquí de Navacerrada en Madrid (España), a 5 de marzo de 2021 - Rafael Basante - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir los recursos de la Junta de Castilla y León y la empresa de explotación de la estación de esquí de Navacerrada que obliga al desmantelamiento de las instalaciones de los montes públicos propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

La organización ha lanzado un comunicado en el que lamentan que "por intereses políticos y económicos contrarios al interés general" se esté demorando el desmantelamiento de una estación cuya concesión caducó en 2021. Entonces Castilla y León no tramitó el procedimiento, llevando a la apertura de la estación durante cinco años sin pago del canon.

Ecologistas ha recordado que las reclamaciones para el cierre de la estación de esquí de Navacerrada se deben, además de a razones legales, a razones "climáticas y ambientales", y recuerdan que en 1999 la Comunidad de Madrid "marcó un camino basado en la sostenibilidad" con el desmantelamiento de la estación de Valcotos.

"La crisis climática ha provocado desde los años 70 del siglo XX un ascenso de las temperaturas medias en el puerto de Navacerrada de casi dos grados, reduciéndose la nieve en un cuarto", han señalado los ecologistas, que apuntan además a los "impactos negativos" de la estación en el ya de por sí "frágil entorno natural de las cumbres".

Por ello y teniendo en cuenta que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada supone una interrupción de la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el desmantelamiento de la estación supondría "una notable mejora ambiental, además de paisajística" para esta zona de montaña.

Finalmente, la organización ha mostrado su confianza en que el desmantelamiento de las pistas que ocupan el monte del pinar de Valsaín vaya acompañada a la renuncia de la empresa de la estación de esquí de la nueva concesión en los montes públicos de la Comunidad de Madrid.

Aquella licencia fue otorgada en 2024 para un periodo de 29 años ampliando la superficie concebida a más de 54.000 metros cuadrados (m2) --cuando antes era de apenas unos 8.800 m2-- y por un precio que consideran "irrisorio" de menos de 60 céntimos el m2.

Sobre este asunto alertan además de que estos terrenos sufren de escasez de una escasez constante de nieve, por lo que "insistir en mantener las pistas de esquí sería negar la realidad" e intentar mantenerlo con "caras y disparatadas soluciones" como cañones de nieve o pistas cubiertas supondría "un despilfarro de recursos".