Ecologistas critica que el Ayuntamiento no adopte más medidas en las ZBE para reducir gases contaminantes del tráfico

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid no adopte más medidas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir gases contaminantes del tráfico, con el objetivo de bajarlos un 60% en cuatro años, ha informado la entidad verde en un comunicado.

Recuerdan que fue el pasado agosto cuando el Consistorio sacó a información pública el proyecto de modificación parcial de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de la ciudad de Madrid (ZBEDEP). Para Ecologistas esto esconde la intención municipal de "hacer frente al embrollo legal en que se encuentran las ZBE de la capital, que fueron anuladas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 17 de septiembre de 2024 alegando irregularidades en su tramitación, entre ellas una insuficiente justificación de la necesidad de establecer restricciones al tráfico".

"Lo que llama la atención cuando se analizan las posibles modificaciones es que no se introduce cambio alguno, ni en la delimitación ni en su funcionamiento. Lo único que se hace es una mera reorganización técnica de los artículos de la ordenanza de Movilidad que las regulan, eliminando la mención de ciertos periodos transitorios que ya expiraron. Es decir, tras la aprobación de este proyecto de modificación de las ZBEDEP, éstas se quedarán como están actualmente", han concluido en Ecologistas.

Para Ecologistas en Acción, este proyecto de modificación de las ZBEDEP es "una oportunidad perdida para avanzar en la solución de los importantes desafíos medioambientales que tiene planteada la ciudad". "Madrid no debería repetir en esta ocasión los errores del ciclo anterior, en el que unos valores límite legales establecidos en 1999 (Directiva 1999/30/CE), con fecha de cumplimiento fijada en 2010, no llegaron a cumplirse hasta el año 2022, para el caso del NO2, y no se han cumplido todavía y se encuentran lejos de hacerlo, para el ozono troposférico", han argumentado.

La entidad verde insta al Ayuntamiento a "abandonar la actitud de complacencia en relación con la gestión de la calidad del aire y poner en marcha cuanto antes un ambicioso plan de mejora de la calidad del aire orientado al cumplimiento en plazo de los valores límite legales marcados por la Directiva 2024/2881".