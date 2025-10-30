El edificio de Antonio Palacios en la calle Mayor 4 se transformará en hotel - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edificio del arquitecto Antonio Palacios en la calle Mayor 4, hoy dedicado a uso terciario comercial y oficinas, se transformará en hotel, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamberí.

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Plan Especial promovido por Lutuenas S.L.U. Se trata de un inmueble de máxima protección proyectado por Antonio Palacios en 1919 cuyos propietarios quieren convertir en hotel.

Con este Plan Especial "el Ayuntamiento quiere garantizar, de acuerdo con la normativa vigente, la compatibilidad del nuevo uso y la garantía de que las obras que se lleven a cabo no alteren los elementos protegidos ni las características constructivas y formales del inmueble".

CON FACHADAS A MAYOR Y ARENAL

La edificación cuenta con una superficie construida de 7.544 metros cuadrados --5.052 sobre rasante y 2.492 bajo rasante--. Es un edificio entre medianerías, con dos fachadas, una a la calle Mayor y otra a la calle del Arenal.

Cuenta con dos plantas sótano, una entreplanta sótano, una planta baja a dos niveles con frentes a la calle Mayor y a la calle del Arenal, cinco plantas tipo, una planta ático con terrazas y una planta de cubiertas.

Lutuenas S.L.U., promotora de la tramitación del expediente, es propietaria del 66,96% de la parcela y el edificio pertenece a Manzanares S.A en un 16,7%, mientras que el 16,3% es de Gestión Inmobiliaria Castaños 15 S.L. La iniciativa plantea la implantación del uso de hospedaje en la modalidad de hotel en edificio exclusivo, salvo en tres locales de la planta baja que seguirán destinándose al uso comercial como complementario del principal.

Esto, en palabras de Sanz, permitirá la rehabilitación y conservación unitaria del edificio, así como la eliminación de impactos negativos. La propuesta pretende "colaborar en la dinamización de la actividad económica y cultural del centro histórico de la ciudad y mejorar la diversidad de oferta de estancia y alojamiento de calidad".

CASA PALAZUELO

El edificio está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General con el nivel 1 de protección, grado singular y está declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de 'Monumento' número 301 denominado 'Casa Palazuelo'.

La parcela está incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural declarado en la categoría de Conjunto Histórico 'Recinto de la Villa de Madrid'.

En el Plan Especial ha quedado acreditada la restauración de todos los elementos protegidos, el mantenimiento de las características constructivas y formales del inmueble y la compatibilidad del uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje con la conservación de los valores derivados de su tipología original.

El expediente se someterá ahora al trámite de información pública por el plazo de un mes mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en un periódico de gran difusión para que se puedan realizar alegaciones.