El Edificio Beatriz acometerá obras de remodelación en 2027 que no afectarán a la actividad del restaurante Vips

Archivo - Fachada de uno de los restaurantes de la cadena Vips, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Beatriz, en la calle Ortega y Gasset, en el distrito Salamanca, acometerá obras de remodelación en 2027 que no afectarán a la actividad del restaurante Vips, han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

El Vips situado en el Edificio Beatriz, en la calle Velázquez en confluencia con Ortega Gasset, se mantiene como uno de los restaurantes icónicos de la cadena.

Desde Vips confirman que el restaurante en el Beatriz no va a cerrar sino que en 2027 comenzarán las obras de remodelación en el edificio, ajenas a la cadena de restauración, y que no afectarán a su actividad.