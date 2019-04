El edil del PP Fernando Martínez Vidal se pasa a Vox: "Estoy orgulloso de compartir siglas con Ortega Lara"

Publicado 22/04/2019 15:33:21 CET

"Nadie puede estar al 100% de acuerdo con un partido u organización", ha apuntado

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edil del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Fernando Martínez Vidal ha decidido abandonar las filas del partido en el que llevaba militando desde los 19 años y cambiarse a Vox al no estar de acuerdo con el número que le había otorgado el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, para los próximos comicios locales del 26 de mayo.

"El miércoles pasado recibí la llamada de Almeida, donde me comunicaba que contaba conmigo en la lista, pero en un puesto que por mi trayectoria en el partido no me merecía. Soy el que lleva más tiempo de militancia en el PP del Grupo, y mi hoja de servicios no cuadraba con el puesto que me querían dar", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Así, este lunes ha comunicado a Martínez-Almeida, en una conversación "muy cordial" que ha finalizado "en un abrazo", que este próximo martes dejará el acta de edil del PP para pasarse a Vox. "Tras treinta años sirviendo como concejal del Ayuntamiento, espero poderlo seguir haciendo a través de otras siglas, a través de Vox", ha precisado.

En este punto, ha indicado que se va a "un partido de derecha liberal", algo que a él lo define, donde hay muchas personas que han sido "compañeros", como Santiago Abascal y "referentes" como Ortega Lara.

Preguntado por posibles aspectos con los que no pueda estar de acuerdo con la formación de Abascal, Martínez Vidal ha indicado que "nadie puede estar al 100 por ciento de acuerdo con un partido u organización" y que "por eso hay congresos en los que se pueden presentar enmiendas".

"Me gusta el servicio público, me gusta la vida municipal, estoy muy agradecido al PP por el privilegio que me ha dado. Y como entiendo que estoy en edad por experiencia y trayectoria, y con capacidad para seguir haciéndolo, me sumo a Vox", ha explicado.

Además, ha precisado que le han ofrecido ir en la lista de Vox al Ayuntamiento junto a Javier Ortega Smith. "Es un honor compartir la idea de España con referentes como Abascal", ha indicado sobre su marcha al partido, aunque ha indicado que le será "muy difícil" criticar al PP.

Tal y como ha recordado el diario ABC, Martínez Vidal diseñó el charrán que ha acompañado la imagen del PP. Asimismo, como edil en el Consistorio madrileño colocó la bandera más grande de España en la plaza de Colón, una estatua a Blas de Lezo, y una plaza en honor a Margaret Thatcher.