El embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya acoge por primera vez la jornada inaugural de la Liga de Traineras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la jornada inaugural de las Ligas Eusko Label y Euskotren de Traineras 2026, en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya ha reunido a 450 deportistas este sábado en la jornada inaugural de la Liga de Traineras 2026 Eusko Label y Euskotren, realizándose por primera vez en este emplazamiento y coincidiendo con el 175º aniversario de la prueba, que finalizará el 20 de septiembre en Portugalete (Vizcaya).

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido al acontecimiento, donde ha agradecido a la organización de la competición por haber pensado en la región para las pruebas masculina y femenina. "Queremos decirles a todos ellos que están en su casa", ha enfatizado.

"Después de más de dos décadas de esta liga de traineras, es un verdadero orgullo que estemos uniendo a lo mejor del deporte y la naturaleza y distintas regiones como Cantabria, País Vasco y Galicia en Madrid, y que se pueda celebrar en torno a la familia, al buen ambiente y a la competición", ha añadido.

La regata masculina ha llevado la denominación de 'Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid', mientras que la femenina se ha disputado bajo el nombre de 'Bandera Canal de Isabel II 175 aniversario', al ser patrocinadores de este evento.