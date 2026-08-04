Los embalses de la Comunidad se encuentran al 72,2% de su capacidad

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) ha concluido la redacción del Anteproyecto de la Vía Verde del Alberche por encargo de la Asociación de - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la Comunidad se encuentran este mes de agosto al 72,2% de su capacidad máxima mientras que el Canal de Isabel II ha hecho llamamiento al consumo de agua responsable.

Las trece infraestructuras gestionadas por el Canal, que abastecen de agua a la región, almacenan 681 hectómetros cúbicos, una cifra muy próxima a la media histórica para estas fechas, situada en el 73%.

Entre ellas, El Atazar, Valmayor y Santillana reúnen actualmente la mayor cantidad de agua embalsada. Tras situarse por encima de los valores habituales durante la primavera, el volumen almacenado ha descendido a lo largo de junio y julio, una evolución propia de esta época del año.

SITUACIÓN DE NORMALIDAD

Además las lluvias y aportaciones registradas durante el último mes se han situado por debajo de los niveles normales. En julio, las precipitaciones en las presas han sido prácticamente inexistentes, con apenas un litro por metro cuadrado.

Estos valores, unidos a la sequedad del terreno por las altas temperaturas, han provocado que la entrada de agua a los embalses se haya reducido a la mitad respecto a los registros habituales para este mes.

Pese a esta evolución, Canal de Isabel II señala que la situación hidrológica de la región se mantiene dentro de la normalidad y garantiza el abastecimiento para los próximos meses. No obstante, la empresa pública recuerda la importancia de realizar un uso responsable del agua, especialmente durante el verano, cuando el consumo suele incrementarse.