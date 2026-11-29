1138282.1.260.149.20261129115523 El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ejerce su derecho a voto para las elecciones generales, en el C.P. Maruja Mallo, a 29 de noviembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, Emilio Delgado, ha llamado este domingo a salir a votar de forma masiva, en especial en los barrios trabajadores, al considerar que se trata de unas elecciones decisivas para el futuro del país.

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio Maruja Mallo de Móstoles (Madrid), Delgado ha asegurado que cada opinión es fundamental y ha pedido que nadie se quede en casa.

"Decirle a todo el mundo que salga a votar, que salga a votar masivamente, especialmente en los barrios trabajadores. Posiblemente las elecciones más importantes en 50 años, que nadie se quede en casa, nos jugamos el futuro de este país y la opinión de cada persona es fundamental. Animar a la participación, al voto y a ganar nuestro futuro", ha afirmado.

Sobre sus expectativas ante la jornada, Delgado ha señalado que afrontan el día "moderadamente optimistas" y satisfechos con el trabajo realizado y los equipos de campaña, al tiempo que ha expresado su deseo de que el lunes el país amanezca con una sonrisa y con ganas de futuro.

Preguntado por qué supondría el escenario contrario, ha indicado que su obligación hasta el último minuto es pensar que "todo irá bien", que el trabajo hecho servirá y que la ciudadanía preferirá un futuro para el país, aunque ha evitado ser más específico por encontrarse en plena jornada electoral.