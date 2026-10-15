Emilio Delgado reprocha a Marlaska "tender la mano a la educación pública" mientras con la otra "golpea con una porra"

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la actuación policial del miércoles en la Universidad Complutense, donde se produjeron cargas policiales durante una concentración por la Educación Pública, acusándole de golpear a los manifestantes mientras les "tiende la mano".

"No se le puede tender la mano a la educación pública y, cuando la gente se acerca, golpearles con una porra con la otra mano", ha aseverado Delgado en su intervención en el Pleno de la Asamblea madrileña, donde ha animado a los socialistas a "hablar con Marlaska" y comentarle estos hechos.

Así, Delgado ha abundado en que "no se golpea a la gente que lucha por lo de todos", y ha exigido al ministro que "saque sus manos de los estudiantes madrileños". Las cargas policiales del miércoles se saldaron con al menos cinco detenidos y varios heridos, además de dos policías con lesiones leves.

La actuación policial recibió rápidamente un reproche por parte del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien anunció que había solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una "investigación de urgencia" ante unas imágenes "muy duras" en las que no observó principios de proporcionalidad.

La Educación Pública arrancó el miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Complutense y un breve corte del tráfico del Paseo de la Castellana. Más tarde, al mediodía, se produjo una concentración en la Puerta del Sol y por la tarde una marcha recorrió Madrid hasta culminar de nuevo en el 'kilómetro cero' madrileño.