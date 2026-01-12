Emplean por primera vez en España una tecnología que detecta células cancerosas durante cirugías de cáncer de próstata

El equipo de Lyx Urología en el Hospital Universitario Viamed Santa Elena - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIAMED SANTA ELENA

El equipo de Lyx Urología en el Hospital Universitario Viamed Santa Elena, en Madrid, ha empleado por primera vez en España una tecnología capaz de detectar en tiempo real la posible presencia de células cancerosas durante una operación de cáncer de próstata.

Un avance en la cirugía oncológica que permite tomar decisiones clave en el mismo acto quirúrgico, mejorando así la precisión del tratamiento y la seguridad del paciente, según ha destacado el centro hospitalario en un comunicado.

En concreto, los procedimientos correspondientes a prostatectomías radicales robóticas han incorporado por primera vez en el país el sistema 'Histolog Scanner', una tecnología innovadora que permite analizar los márgenes quirúrgicos de la pieza extirpada durante la propia cirugía.

Hasta ahora, la evaluación de los márgenes quirúrgicos --determinantes para confirmar si el tumor ha sido eliminado por completo-- se realizaba días después de la intervención, una vez procesada la muestra por el servicio de anatomía patológica.

Una limitación que obligaba al cirujano a tomar decisiones críticas sin disponer de información inmediata sobre la posible persistencia tumoral.

Frente a ello, 'Histolog Scanner' genera imágenes histológicas de alta resolución en cuestión de minutos mediante tecnología de fluorescencia, sin necesidad de procesado convencional ni congelación del tejido, lo que permite al cirujano evaluar los márgenes quirúrgicos en tiempo real y decidir, durante la misma intervención, si es necesario ampliar la resección para garantizar un control oncológico óptimo.

"Este avance supone un auténtico cambio de paradigma en la cirugía del cáncer de próstata. Disponer de información histológica durante la operación nos permite personalizar al máximo cada intervención y aumentar la seguridad oncológica sin comprometer la función del paciente", ha destacado el director médico de Lyx Urología, Juan Ignacio Martínez-Salamanca.

PRESERVAR LA FUNCIÓN SEXUAL

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones en España y, en muchos casos, el tratamiento de elección es la prostatectomía radical. El gran reto de esta cirugía consiste en eliminar completamente el tumor preservando al mismo tiempo estructuras clave para la continencia urinaria y la función sexual.

En este sentido, este sistema permite dar un paso más hacia una cirugía verdaderamente personalizada, equilibrando de forma óptima el control oncológico y la preservación funcional. Además, al reducir el riesgo de márgenes positivos, puede evitar la necesidad de tratamientos posteriores como la radioterapia o incluso nuevas intervenciones quirúrgicas.

'Histolog Scanner' ha sido desarrollado por la compañía suiza SamanTree Medical y ya se utiliza en centros de referencia europeos en cirugías oncológicas como el cáncer de mama o de cabeza y cuello. Su aplicación en urología representa una innovación de alto impacto clínico que sitúa a España en la vanguardia de la cirugía mínimamente invasiva con control histológico intraoperatorio.