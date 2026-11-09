El empleo turístico en la Comunidad de Madrid crece un 8,9% en el tercer trimestre, hasta los 545.946 ocupados

Viajeros con maletas cruzan la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico en la Comunidad de Madrid alcanzó los 545.946 ocupados durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por Turespaña, recogidos por Europa Press.

Con estas cifras, la región se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor número de trabajadores vinculados al turismo, únicamente por detrás de Cataluña, que contabilizó 552.069 ocupados, y por delante de Andalucía, con 543.655 empleados.

En concreto, la Comunidad de Madrid concentró el 16,8% del empleo turístico nacional, que alcanzó los 3.252.035 trabajadores entre julio y septiembre, tras registrar un crecimiento interanual del 5,4%. De esta forma, el incremento del empleo turístico madrileño superó en 3,5 puntos porcentuales la media española.

Además, Madrid se encuentra entre las diez comunidades autónomas que registraron un aumento del número de ocupados en actividades turísticas durante el tercer trimestre, frente a los descensos observados en otras regiones como Andalucía (-1,7%) o Canarias (-5,3%).

LOS ASALARIADOS AUMENTAN UN 8,7% Y LOS AUTÓNOMOS UN 9,9%

Al detalle, la Comunidad de Madrid sumó 479.018 trabajadores asalariados en el sector turístico, un 8,7% más que en el tercer trimestre de 2025. Este colectivo representa el 87,7% del total de ocupados turísticos de la región.

Por su parte, el número de trabajadores autónomos vinculados a las actividades turísticas alcanzó los 66.928, lo que supone un incremento interanual del 9,9%, por encima del crecimiento registrado entre los asalariados.

En términos globales, Madrid aglutinó el 17,1% de los trabajadores asalariados del sector turístico de España y el 14,9% de los autónomos, según los datos de Turespaña.

EL EMPLEO TURÍSTICO CRECE UN 5,4% EN ESPAÑA

A nivel nacional, el empleo turístico alcanzó los 3,25 millones de ocupados en el tercer trimestre de 2026, con 166.204 trabajadores más que un año antes, lo que representa el 14,2% del empleo total de la economía española.

Del total nacional de ocupados turísticos, 2.801.135 eran asalariados, un 6% más en términos interanuales, mientras que los autónomos ascendieron a 450.286, un 1,7% más.

Asimismo, el 82,7% de los asalariados turísticos del conjunto del país contaba con un contrato indefinido, porcentaje que refleja un crecimiento interanual del 8,4% en este tipo de contratación.

Las seis comunidades autónomas con mayores flujos turísticos --Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid-- concentraron el 76,2% del empleo turístico nacional durante el tercer trimestre del año.