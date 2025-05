Empresa especializada descarta una plaga de insectos en Barajas y apunta a "episodio puntual" con "origen indeterminado"

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una empresa especializada en el control de plagas y la higiene ambiental ha certificado la ausencia de una plaga de insectos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y apunta a que la presencia de picaduras podría ser considerada como "un episodio puntual con un origen indeterminado".

Así figura en el informe final realizado por la empresa Naturalia, al que ha tenido acceso Europa Press, tras avisos recibidos el día 7 de abril por picaduras de insectos en baterías (mostradores de facturación) 900, 870 y 720; el día 15, por picaduras a una persona en el mostrador 887; y, de forma más frecuente, a partir del día 21.

Trabajadores del aeropuerto madrileño denunciaron esta situación y aportaron fotografías de las picaduras, así como de la presencia de un chinche de la cama. En su informe, esta compañía remarca que esta es la única "evidencia" de su existencia.

Así, la empresa especializada en desinsectación concluye en ese informe que durante los servicios de vigilancia y control realizados por su personal técnico "no se ha evidenciado la presencia de ningún artrópodo hematófago" como son los chinches de la cama, las pulgas o las garrapatas, entre otros, y que las instalaciones aeroportuarias "no presentan factores ambientales predisponentes para la proliferación y el desarrollo" de los mismos.

Tras los avisos recibidos, esta empresa llevó a cabo visitas a las instalaciones y colocó trampas en las zonas apuntadas, sin encontrar "insecto alguno" en las revisiones, "ni vivos ni muertos", y sin haber registrado capturas en trampas. "Su presencia se ha evidenciado hasta el momento por las numerosas picaduras recibidas por el personal y por las fotos que nos han sido remitidas, en particular una donde se observa una chinche de la cama", explica en el informe.

En el documento, consultado por Europa Press, Naturalia apunta que su presencia "podría ser considerada como un episodio puntual con un origen indeterminado dadas las características de las instalaciones del aeropuerto, la cantidad de gente que trabaja y transita a diario con sus enseres en mostradores y otras dependencias".

Desde esta empresa especializada en el control de plagas, desratizacion, desinsectacion y desinfeccion se ha recordado que "es habitual que la presencia de chinches se encuentre asociada a la presencia y tránsito de personas y no a las propias instalaciones, que no son propicias para su desarrollo". Así, remarca que estas "no presentan factores ambientales predisponentes para la proliferación y el desarrollo de artrópodos hematófagos".

En cualquier caso, al haberse evidenciado su presencia por las picaduras recibidas por algunos trabajadores y por las fotos que han sido remitidas, considera que es "motivo suficiente" para mantener el plan de control actual, con la esperanza de que "a corto-medio plazo, la situación vuelva a la normalidad".

"Aunque la ausencia de capturas en trampas y avistamiento de ejemplares evidencia que no existe una grave infestación, el carácter hematófago de las chinches requiere de medidas de control para evitar picaduras a trabajadores y usuarios. La presencia de artrópodos hematófagos siempre esta asociada a la presencia de personas y/o animales de lo que pueden obtener sangre", indica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BARAJAS

Ante este situación, desde Aena recalcaron la pasada semana que "se han llevado a cabo inspecciones y tratamientos de monitorización y prevención y en el momento en que se ha identificado algún insecto en puntos muy limitados y delimitados se ha actuado de forma específica".

La empresa pública destaca que ha trabajado de manera coordinada con la empresa de limpieza y con la empresa especializada "para incorporar todas aquellas medidas higiénicas necesarias y ha tenido informado en todo momento a las empresas a las que pertenecen estos trabajadores para coordinar también con ellas las tareas necesarias".

El aeropuerto tiene contratados tres expedientes de limpieza, uno para cada espacio terminal, con empresas "que reúnen las condiciones necesarias para mantener las instalaciones en condiciones óptimas, siendo uno de estos expedientes dirigido específicamente para trabajos de limpieza e higienización de la Terminal T4". Estas empresas deben cumplir con unos altos estándares de calidad, que son revisados de manera periódica y constante en todas las áreas.

"Las tareas de limpieza e higienización de las instalaciones son constantes y siempre que se producen solicitudes de las personas trabajadoras o de los pasajeros sobre cualquier aspecto relacionado con la limpieza se revisan y se llevan a cabo las tareas necesarias", apuntó el gestor aeroportuario.

Además, recuerda, estas compañías trabajan, a su vez, con empresas especializadas que, en el caso de detectarse la presencia de insectos, llevan a cabo tareas específicas para determinar el agente causante y realizar desde el primer momento y siempre que sea indicado trabajos de desinsectación con el objeto de erradicar dicho agente. "Estos trabajos se realizan incluso de forma preventiva ante cualquier aviso", añade.