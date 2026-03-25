Una empresa de paquetería extravía 35 adoquines Stolpersteine destinados a homenajear a víctimas del nazismo en Madrid

Último Stolpersteine colocado en Madrid, a 14 de febrero de 2025, en la calle Pedro Rogel, 7 (Tetuán) - CEDIDA POR JESÚS RODRÍGUEZ

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 placas conmemorativas del proyecto Stolpersteine --los adoquines que recuerdan a víctimas del nazismo-- se encuentran en paradero desconocido tras ser extraviadas por una empresa de paquetería durante su envío desde Alemania a Madrid, entre ellas las siete previstas para un homenaje en Vallecas el próximo mes de abril.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press Jesús Rodríguez quien, junto a su mujer Isabel Martínez, colabora a nivel particular con este proyecto de origen alemán al que dan vida en Madrid.

Rodríguez ha detallado que el paquete, de unos 70 kilos de peso, debería haber llegado a su domicilio, pero no ha sido así. "Lo más sorprendente es que son paquetes muy pesados, cada piedra pesa unos dos kilos, y aun así se han extraviado", ha señalado.

Según ha relatado, tras detectar un error inicial en la dirección, corregido al día siguiente, comenzaron varios días de incidencias en el seguimiento del envío. "Durante toda la semana aparecía como pendiente de entrega, luego como que no había salido a reparto y finalmente como entregado, cuando no habíamos recibido nada", ha explicado.

Ante esta situación, presentaron varias reclamaciones sin obtener respuesta de la empresa de paquetería hasta que, días después, el estado del envío cambió de nuevo, indicando que estaba siendo devuelto a Alemania. "No entendemos por qué se devuelve a origen sin haber pasado por nuestro domicilio ni aclarar qué ha ocurrido", ha lamentado.

SIETE PLACAS QUE SE IBAN A INSTALAR EN ABRIL EN VALLECAS

El pedido extraviado incluía las 35 placas previstas para instalar este año en Madrid, entre ellas las siete que iban a colocarse el próximo 28 de abril en Vallecas, en un acto que, previsiblemente, contará con la presencia del artista alemán creador del proyecto, Gunter Demnig, tal y como ha avanzado Rodríguez.

"Viene expresamente desde Burdeos y luego se vuelve a Alemania, solo pasará unas horas en Madrid a colocar las piedras. Ha venido todos los años a España, a diferentes localidades, vino a Madrid en 2019 y ahora pues va a venir en 2026 y, como digo, exclusivamente a Madrid", destaca.

En este sentido, ha advertido de que la pérdida de estas piezas podría comprometer el acto. "Hay familias que están esperando ese día, es muy importante para ellas, y ahora mismo no sabemos si vamos a tener las piedras", ha indicado, mostrando su preocupación.

En este sentido, ha señalado que ya están en contacto con el equipo alemán para intentar localizar el envío o, en su defecto, fabricar al menos las placas necesarias para esa fecha. "Nuestro mayor miedo es que se hayan perdido definitivamente", ha insistido.

Actualmente, en Madrid ya se han instalado 112 Stolpersteine, y las de Vallecas serían las primeras en este distrito, con la participación de familiares de las víctimas. La iniciativa en este distrito de la capital llega después de que la Junta Municipal de Puente de Vallecas haya dado su visto bueno a la colocación de los adoquines de memoria con los votos favorables de todos los grupos municipales salvo Vox, que se abstuvo.

UN PROYECTO EUROPEO DE MEMORIA

El proyecto Stolpersteine (piedras en el camino que pueden hacer tropezar) es una iniciativa creada en 1997 en el barrio berlinés de Kreuzberg por el artista alemán Gunter Demnig para recordar a las víctimas del Holocausto.

Consiste en la colocación de pequeños adoquines de cemento, de 96 x 96 x 100 milímetros, coronados por una placa de bronce donde figuran el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos relevantes de la persona homenajeada. Estas piezas, recuerda este colaborador del proyecto en la capital, se instalan frente al último domicilio conocido de los deportados a campos de concentración nazi.

"Se colocan siempre en la puerta de la casa en que vivió o el lugar donde estuvo la casa en que vivió. Esa es la diferencia sobre otros memoriales. Este es muy bonito porque, claro, se ponen en un lugar que es o que tiene ese significado para la persona a la que se está recordando", ha trasladado Rodríguez.

Desde su creación, se han colocado más de 122.000 de estas piedras en toda Europa, convirtiéndose en uno de los mayores proyectos de memoria histórica a nivel internacional.

En Madrid, la primera Stolpersteine se instaló el 20 de abril de 2019 en la calle Bravo Murillo. Desde entonces, la iniciativa ha ido creciendo gracias al impulso de particulares como Rodríguez y Martínez y a las solicitudes de familiares, que piden la colocación de estas placas para recordar a sus allegados.

Según ha explicado Rodríguez, el proyecto tiene también una dimensión pedagógica y ha señalado que esta iniciativa podría dar pie a la creación de itinerarios por la ciudad que ayuden a difundir la historia de estas víctimas. "Es un homenaje muy cercano, en la propia calle donde vivieron, y eso lo hace especialmente emocionante para las familias", ha concluido.