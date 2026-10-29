Los empresarios madrileños se despiden de su "muy querida y cercana" exministra Fátima Báñez

Archivo - Archivo.- El presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha trasladado este jueves su pésame por la muerte en accidente ferroviario de Urda (Toledo) de la exministra Fátima Báñez, una personas "muy querida y cercana" a la patronal madrileña.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez", ha indicado CEIM en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X' en el que los empresarios madrileños remarcan los "muchos años de trabajo" y "compromiso" con las empresas madrileñas compartidos.

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas. "Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de Fátima Bañez. En estos últimos 8 años he aprendido a conocerla, a respetarla, a admirarla y a quererla. Lloro y rezo por ella", ha trasladado Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.