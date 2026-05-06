Empresarios del ocio reclaman una nueva normativa de aforos que resuelva la "crisis" actual

Cartelería en el interior de El Penta por la reivindicación contra la normativa de aforos en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Ocio de Madrid ha exigido al Ayuntamiento de la capital una nueva normativa que regule los aforos de los locales y resuelva la situación actual de "crisis" tras el fin de la Instrucción de Aforos en 2024 que sí permitía ampliar la capacidad de los establecimientos.

Desde el emblemático El Penta, en el corazón del barrio de Malasaña de Madrid, la Plataforma por el Ocio ha hecho un llamamiento a las administraciones para que, con vistas a las elecciones del año que viene, impulsen una nueva normativa que "aborde y resuelva la actual crisis de los aforos".

Desde la organización no solo señalan al Ayuntamiento de Madrid por el fin de la Instrucción de Aforos, sino que piden que el nuevo Plan Estratégico Municipal dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) contemple estas reivindicaciones, al igual que la futura Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid.

Según ha relatado el portavoz de la Plataforma, Vicente Pizcueta, esta legislación sobre los aforos "se ha llevado por delante" locales emblemáticos como Fortuny, Perro Negro o Teatro Barceló, precisamente este último a escasos metros de El Penta.

"La norma termina provocando multas de cientos de miles de euros y precintos de locales sin poner en peligro la vida de las personas en ningún caso", ha subrayado Pizcueta, que apunta al fin de la Instrucción de Aforos como punto clave para comprender la situación.

Durante el periodo que esta instrucción estuvo vigente --desde 2014-- los establecimientos tenían la posibilidad de ampliar la capacidad y, según ha relatado, cuando recibían multas por exceso de aforo recurrían a la Justicia y, habitualmente, ganaban en los tribunales.

Sin embargo, ahora los locales se rigen por una ley que data de 1997 y que tiene un enfoque "medioambientalista" que categoriza la capacidad de los establecimientos dependiendo, entre otros aspectos, de su ubicación y la cantidad de locales similares en la zona.

Pizcueta ha resaltado la "ironía" de esta normativa, que a pesar de tener unos "criterios ambientales" está provocando colas de espera para acceder a los locales, lo que deriva en más ruido en la calle y mayores afecciones a los vecinos. "La gente hace más ruido fuera que dentro del local", ha señalado.

"Necesitamos que en esa modificación se aclare que una vez por todas que el aforo es un concepto de seguridad y que, con carácter inmediato, se apruebe una nueva instrucción de aforos para que los empresarios puedan dormir por las noches", ha remachado el portavoz de la plataforma.

EL CASO DE EL PENTA: AFORO DE 72 PERSONAS

La Plataforma por el Ocio ha escogido El Penta como escenario para sus reivindicaciones precisamente por lo emblemático de este local, símbolo de la 'Movida Madrileña' y que en la actualidad apenas cuenta con una foro de 72 personas para una superficie de unos 70 metros cuadrados.

Los informes técnicos de capacidad de evacuación y densidad de ocupación les concede un aforo de 225 personas, más del triple. De hecho, para visibilizar esta situación, la plataforma ha colocado 72 carteles repartidos por el local para representar al número máximo de personas permitidas en el interior.

"Está vacío", ha señalado Pizcueta, que además ha señalado que en el aforo máximo permitido se incluye no solo a los clientes, sino también a los propios camareros del local, el personal de seguridad e incluso el DJ.

En esta línea, el propietario de El Penta, Chema García Rodrigo, ha denunciado que el "problema" pasa porque los aforos "no están calculados en función de la seguridad, sino con algún tipo de criterios que están muy anticuados".

"Si mantenemos el aforo que está en la licencia, el negocio es deficitarios muchas veces, y si no lo mantenemos o lo saltamos, las multas son muy grandes. Es una sanción grave o muy grave con multas de hasta 600.000 euros y el cierre del local", ha relatado.

Sobre el impacto que tiene esta legislación a su negocio, García Rodrigo ha señalado que El Penta consigue "la tercera parte de los ingresos" que podría generar si tuviera el aforo de 225 que reivindican, y además ha tenido que despedir a empleados.

Finalmente, el propietario de El Penta ha suscrito la reivindicación de la Plataforma por el Ocio de Madrid y ha exigido la reformulación de los criterios de aforo en los locales. "El aforo se pone para que la gente esté segura dentro, no por otra cosa. Sin embargo, se aplican criterios muy anticuados", ha remachado.