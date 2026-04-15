Empresas productoras de espectáculos de teatro y danza podrán recibir ayudas regionales de hasta 190.000 euros

Archivo - La coreógrafa y bailarina Carmen Werner en un ensayo de Delicada caída. Juan Carlos Toledo - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concederá ayudas de hasta 190.000 euros a empresas productoras de espectáculos de teatro y danza, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado una inversión de 6 millones de euros destinada a esta convocatoria de subvenciones de carácter bienal, correspondiente a las anualidades de 2026 y 2027.

Este programa constituye un instrumento importante para reforzar la competitividad y consolidación del sector escénico en la región, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Las aportaciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con importes que oscilarán entre los 20.000 y los 190.00.000 euros en función de la puntuación obtenida. En cualquier caso, la financiación no podrá superar el 80% del gasto presentado ni exceder la cantidad solicitada por cada entidad.

Los criterios de valoración tendrán en cuenta, por un lado, la gestión empresarial (hasta 70 puntos) considerando aspectos como el presupuesto y el plan de viabilidad, número de empleados, de producciones y funciones realizadas, el plan de comunicación, la accesibilidad o la incorporación de innovación digital.

Por otro, se evaluará el interés cultural, artístico y social del proyecto, que podrá llegar hasta los 30 puntos. En este apartado se valorarán el contenido de la propuesta, la trayectoria y reconocimiento de la compañía, el nivel artístico de los montajes, la formación del equipo y la relevancia social de la iniciativa.

Las propuestas serán analizadas por la Comisión Sectorial de Artes Escénicas y Circenses del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, y deberán alcanzar, al menos, 60 puntos para poder obtener subvención.