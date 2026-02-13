La EMT incorpora este viernes 40 conductores para reforzar su plantilla

Clausura de la nueva promoción de profesionales de la conducción de EMT Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) - Un total de 40 nuevos conductores de autobús se suman desde hoy al servicio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tras completar su periodo de formación con el objetivo de reforzar su plantilla.

Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, se trata de los primeros efectivos de 2026, cinco de ellos procedentes de procesos de movilidad interna.

Durante cinco semanas, los nuevos profesionales han recibido una preparación intensiva de 175 horas, combinando formación teórica y práctica en jornadas de siete horas. Además, han superado un reconocimiento médico y realizado prácticas reales de conducción tanto con viajeros como sin ellos, para afrontar desde el primer día las condiciones del servicio en la calle.

Desde finales de 2019 hasta enero de 2026, EMT Madrid ha contratado a 2.192 profesionales que cada día ponen en marcha los autobuses. En 2025, se incorporaron 478 nuevos conductores, "reforzando las líneas de autobús de toda la ciudad y asegurando que los madrileños pudieran seguir desplazándose con puntualidad y seguridad".

En 2024, se sumaron 369 profesionales, mientras que en 2023, fueron 322, consolidando un ritmo constante de crecimiento que permite a EMT Madrid responder a la demanda diaria. En 2022, 280 nuevos conductores se unieron a la plantilla; en 2021, fueron 252 y en 2020, 358 profesionales.

"Estas cifras reflejan la relevancia que el Ayuntamiento y EMT Madrid otorgan a la movilidad sostenible y a la mejora del transporte público, en línea con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360", ha afirmado el Consistorio.