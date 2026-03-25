EMT Madrid cerró 2025 con un beneficio de 3,2 millones de euros alcanzando los 512 millones de viajeros en autobús

EMT Madrid aprueba sus cuentas anuales, que arrojan resultado positivo en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid cerró 2025 con un beneficio de 3,2 millones de euros --en el ejercicion anterior fueron 1,2 millones-- alcanzando los 512 millones de viajeros en autobús y los viajes llegaron al récord de 13,7 millones, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Así se desprende de la reunión del consejo de administración de EMT Madrid, que ha aprobado este miércoles las cuentas anuales de la empresa del ejercicio 2025, "año marcado por un crecimiento continuado en la demanda de los servicios de EMT Madrid, especialmente en lo que respecta a autobús y bicimad, que han cerrado el año con sendos récords".

También se ha destacado que EMT Madrid ha desplegado "un enorme esfuerzo logístico, material y humano para atender las necesidades de movilidad de la ciudad de Madrid con actuaciones como la puesta en marcha de un servicio sustitutorio durante casi nueve meses de la línea más demandada de Metro", la 6.

INGRESOS DE 887 MILLONES

Las cuentas anuales del pasado ejercicio han sido auditadas por una entidad independiente que ha emitido el correspondiente informe favorable avalando la solvencia financiera de la sociedad conforme al marco normativo.

Los ingresos obtenidos por todos los conceptos ascienden a 887,3 millones de euros mientras que las inversiones han ascendido a 52,7 millones de euros. Destacan en este punto el esfuerzo inversor para avanzar en la electrificación y sustitución progresiva de su flota, que es cien por cien limpia desde 2022.

Así, en 2025 se incorporaron 28 autobuses eléctricos a la flota, con una inversión total de 15,1 millones de euros, que reflejan los avances en descarbonización: a finales de 2025 había 456 autobuses eléctricos (frente a 428 en 2024), diez de hidrógeno y 1.773 de gas natural comprimido.

En materia de infraestructuras energéticas se han intensificado las inversiones para facilitar la transición hacia las cero emisiones. Destacan, por ejemplo, la instalación de diez cargadores para autobuses eléctricos en Entrevías (263.333 euros) y de una veintena de cargadores en Sanchinarro (526.667 euros), además de los trabajos para la instalación de 118 puntos de recarga en el Centro de Operaciones de Carabanchel (2.378.864 euros) y 60 pantógrafos (4.999.470 euros) en el mismo centro de operaciones.

BICIMAD Y APARCAMIENTOS

En cuanto a bicimad, se ha reforzado el sistema mediante la instalación de cuatro nuevas estaciones (110.020 euros), junto con inversiones adicionales destinadas a la implementación, equipamiento y puesta en marcha de nuevas y futuras instalaciones por valor de 796.207 euros.

En el capítulo de ingresos, la aportación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) viene marcada por el pago de la tarifa de equilibrio y la facturación de servicios especiales. Alcanzó una cifra de 776,8 millones de euros mientras que el Ayuntamiento ha aportado 31,8 millones, casi un 10% más que en el ejercicio anterior.

En el caso de los aparcamientos, el ingreso registrado alcanza los 19,2 millones de euros, mejorando los resultados del año anterior (19,08 millones de euros). En cuanto a los ingresos ajenos a la explotación de los servicios, la gestión de la explotación publicitaria sigue siendo la partida principal y continúa al alza, alcanzando este año los 25,9 millones de euros frente a 21,5 el año anterior.