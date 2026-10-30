Archivo - Un autobús del servicio especial gratuito para sustituir a la L10 de Metro, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en funcionamiento a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) un servicio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid comprará 65 autobuses eléctricos en 2027, que hará que casi un 30% de la flota sea cero emisiones, con unos 600 autobuses aproximadamente, como se recoge en el proyecto de presupuesto de la empresa municipal aprobado por el consejo de administración, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido este viernes el consejo donde se ha aprobado el proyecto de presupuesto para 2027, cuentas que ascienden a 937,86 millones de euros, 39,71 millones de euros más que el año precedente. Además de esta cantidad, la empresa municipal destinará 167,2 millones a inversiones.

Estos presupuestos contemplan necesidades como el refuerzo de líneas que se vean afectadas por grandes obras como el soterramiento de la A-5 o la construcción del intercambiador de Conde de Casal.

CENTRO DE OPERACIONES DE LA ELIPA Y TELEFÉRICO

En lo que respecta a la construcción de nuevas infraestructuras como el Centro de Operaciones de La Elipa se invertirán 28,2 millones de euros. Asociada a esta y otras instalaciones irá ligada la inversión de más de 93,3 millones de euros, cantidad destinada a acondicionar infraestructuras con acciones como la electrificación de los centros de operaciones.

Incluyen la instalación de pantógrafos para la recarga eléctrica o la adecuación de aparcamientos y hubs de movilidad. Además durante 2027 el proyecto de renovación integral del Teleférico de Madrid entrará en su fase final, con la culminación de las obras de modernización de la infraestructura, cuya inversión ascenderá a 17,8 millones de euros.