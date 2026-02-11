EMT Madrid lanza una herramienta con IA para planificar rutas turísticas en transporte público

Presentación de la herramienta Smart Tourism que mejora la experiencia turística y fomenta el transporte público. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha presentado este miércoles Smart Tourism, una herramienta gratuita que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para planificar rutas turísticas y personalizas en 95 idiomas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha presentado este miércoles la herramienta junto a la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, en la sede central de EMT.

Con ella los turistas podrán acceder a información relevante en tiempo real y disfrutar de Madrid de "una forma accesible, sostenible y adaptada a sus gustos". Integra el transporte público en las diferentes rutas y proporciona la posibilidad de pagar directamente en los autobuses municipales y en bicimad mediante QR.

Así, a través de la web (smartourism.emtmadrid.es) y sin necesidad de bajar una app, la herramienta permite a los usuarios generar itinerarios turísticos personalizados según sus intereses, perfil de visitante y fechas de su visita. Además, se puede modificar rutas "de manera dinámica, añadiendo o eliminando puntos de interés a través del asistente conversacional".

También es posible consultar información detallada como horarios, precios y accesibilidad de diferentes monumentos, museos, eventos o servicios desde cualquier dispositivo.

"Esto lo que nos permite es poner de manifiesto una de las cuestiones que mejor valoran los turistas: cerca de 12 millones de turistas que visitan cada año la ciudad de Madrid, uno de los puntos que más valoran es el transporte público y la movilidad sostenible", ha destacado Carabante en declaraciones a los medios, quien ha subrayado que los turistas tienen una forma de moverse muchas veces "más sostenible" que los propios madrileños.

EMT ES EL TERCER MEDIO "MÁS UTILIZADO" POR LOS TURISTAS

En este sentido, ha desgranado que el 40% de los turistas que vienen a la capital se mueven a pie, el segundo medio más utilizado es el Metro y en tercer lugar, los autobuses de la EMT, aunque cuando acuden a los hoteles el mayoritario es el taxi en un 32% de los turistas.

"Lo que queremos es que a través de esta aplicación facilitarle su estancia en la ciudad de Madrid, que visiten los puntos de interés más importantes de Madrid, que lo hagan de una manera más accesible, que lo hagan en transporte público y que les facilitemos el acceso no solo conociendo las rutas, sino sobre todo también, por ejemplo, pudiendo pagar en el transporte público, como van a poder hacerlo a través del código QR, de momento en EMT y en Bicimad", ha explicado.

Esta plataforma cuenta con la colaboración del Área Delegada de Turismo, que ha proporcionado acceso a las fichas de recursos turísticos actualizadas con toda la información de interés para el visitante. Estos contenidos están seleccionados por un departamento especializado en constante contacto con el sector y las novedades de la ciudad.

TAMBIÉN ESTÁ DESTINADA A LOS MADRILEÑOS

Por otro lado, Maíllo ha destacado que Smart Tourism es una herramienta que también la pueden utilizar los madrileños. "Con el Año Nuevo Chino, es una magnífica oportunidad para llegar a Usera en transporte público o con la llegada de la floración en primavera visitar los parques de las Quintas en un recorrido en autobús", ha detallado.

Asimismo, ha insistido que la herramienta está diseñada para visitar los puntos más atractivos de la capital que "son muchos y muchas veces desconocidos para los propios madrileños".

La iniciativa logró el pasado año el premio a la innovación en la gestión de flujos turísticos Digital Tourist 2025. EMT Madrid obtuvo el galardón gracias "al sistema de rutas inteligentes" que integran más de 10.000 puntos turísticos.