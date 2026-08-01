EMT pone en marcha este fin de semana dos servicios especiales con motivo de los cortes en las líneas 6 y 7 de Metro

Servicio especial de autobús de EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), pondrá en marcha dos servicios especiales gratuitos de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros durante los cortes por las obras que Metro llevará a cabo este verano en las líneas 6 y 7 del suburbano.

En concreto, desde este sábado y hasta el 3 de septiembre, permanecerá cerrada la estación de Moncloa de la Línea 6 para acometer trabajos de renovación de la vía y refuerzo de los andenes para instalar las puertas para la futura automatización. Por ello, se suspenderá el servicio de la línea Circular entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

Un día después, el domingo, quedará interrumpido el servicio de la Línea 7 entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis. El corte se mantendrá hasta el 28 de agosto y permitirá avanzar en la renovación del sistema de señalización y del carril.

En total, EMT Madrid desplegará hasta 24 autobuses para sustituir el servicio en los tramos afectados. Los servicios especiales, SE6 y SE7, funcionarán todos los días de la semana mientras duren las obras.

SERVICIO ESPECIAL SE6 ENTRE CIUDAD UNIVERSITARIA Y ARGÜELLES

Mientras se ejecutan los trabajos, los viajeros de la Línea 6 del suburbano podrán utilizar el servicio especial gratuito SE6, que enlazará las estaciones de Ciudad Universitaria y Argüelles.

El servicio funcionará todos los días de la semana, con una frecuencia de paso de seis minutos en días laborables y de siete u ocho minutos los sábados y festivos.

En sentido Argüelles, los autobuses partirán de la avenida de la Complutense, s/n, frente a la Facultad de Medicina (parada 1688). Realizarán una parada intermedia en la plaza de la Moncloa, con paseo de Moret (parada 740) y finalizarán su recorrido en la calle de la Princesa, 55 (parada 51136).

En sentido contrario, hacia Ciudad Universitaria, los autobuses saldrán de la cabecera situada en la calle de la Princesa, 55 (parada 51136), realizarán una parada intermedia en el paseo de Moret, 1, junto a la plaza de Moncloa (parada 15525), y continuarán hasta Ciudad Universitaria, donde finalizarán su recorrido en la parada 1687, situada en la avenida de la Complutense, s/n, junto a la Facultad de Medicina.

La primera salida del servicio especial se realizará a las 6.05 horas desde ambas cabeceras, coincidiendo con el horario habitual de apertura de Metro. Las últimas salidas tendrán lugar a las 23.20 horas desde Ciudad Universitaria (2.12 horas los viernes y sábados) y a las 23.33 horas desde Argüelles (1.48 horas los viernes y sábados).

SERVICIO ESPECIAL SE7 ENTRE GREGORIO MARAÑÓN Y PITIS

Asimismo, los usuarios de la línea 7 de Metro que se desplacen en el tramo afectado por las obras dispondrán de buses entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis.

La primera salida se realizará a las 6.05 horas desde las estaciones de Pitis, Peñagrande, Antonio Machado, Francos Rodríguez y Guzmán el Bueno. En sentido contrario, desde Gregorio Marañón hacia Pitis, el servicio iniciará su funcionamiento también a las 6.05 horas, con salidas desde las estaciones de Gregorio Marañón, Canal, Francos Rodríguez y Antonio Machado.

La última salida tendrá lugar a la 1.33 horas desde Pitis y a la 1.58 horas desde la cabecera de Gregorio Marañón. El servicio funcionará todos los días de la semana, con una frecuencia de paso de siete minutos en días laborables y de nueve minutos los sábados y festivos.

En sentido Gregorio Marañón, los autobuses iniciarán el recorrido en la calle de Gloria Fuertes con María Casares (parada 4282), junto a la estación de Metro de Pitis, y realizarán paradas en la calle de María de Maeztu con Teresa Claramunt, junto a la estación de Arroyofresno (parada 4824); en la calle de Riscos de Polanco, frente al número 14, junto a la estación de Lacoma (parada 1555); en la calle de Fermín Caballero, 87, junto a la estación de Avenida de la Ilustración (parada 1622); en la calle de La Bañeza, 40, junto a la estación de Peñagrande (parada 1509), y en la calle de Antonio Machado, frente a la calle de Valderrodrigo, 27, junto a la estación de Antonio Machado (parada 1658).

El recorrido continuará con paradas junto a la estación de Metro de Valdezarza, en la calle del Alcalde Martín de Alzaga, frente al número 25 (parada 1648); junto a la estación de Metro de Francos Rodríguez, en la calle de Francos Rodríguez, 69, con la avenida de Pablo Iglesias (parada 1578); cerca de la estación de Metro de Guzmán el Bueno, en la avenida de la Reina Victoria, 40 (parada 1416); junto a la estación de Metro de Islas Filipinas, en la calle de Cea Bermúdez, 41 (nodo 805); cerca de la estación de Metro de Canal, en la calle de José Abascal, 2 (nodo 807), y junto a la estación de Metro de Alonso Cano, en la calle de José Abascal, 26, esquina con la calle de Alonso Cano (parada 4642). El trayecto finalizará en la parada de descenso situada junto a la estación de Metro de Gregorio Marañón, en la calle de José Abascal, 58 (parada 810).

En sentido contrario, desde la estación de Metro de Gregorio Marañón, los autobuses iniciarán el recorrido en la parada de nueva creación 51300, situada en el paseo de la Castellana, 51. Desde este punto, realizarán la parada de Metro de Alonso Cano, en la calle de Santa Engracia, 112 (parada 1397), y continuarán hasta la estación de Metro de Canal, con parada alternativa en la plaza de Juan Zorrilla, s/n, con la avenida de Pablo Iglesias (parada 799). A continuación, el recorrido continuará con paradas junto a las estaciones de Metro de Islas Filipinas, en la avenida de Filipinas, 1 (nodo 801); Guzmán el Bueno, en la calle del General Ibáñez Ibero, 1 (parada 2394); Francos Rodríguez, en la avenida de Pablo Iglesias, 92 (parada 1674), y Valdezarza, en la calle del alcalde Martín de Alzaga, 25 (parada 1647).

El recorrido continuará con paradas junto a las estaciones de Metro de Antonio Machado, en la calle de Antonio Machado, 40, con la calle Valderrodrigo (parada 1657); Peñagrande, en la calle de La Bañeza, 35 (parada 1510); Avenida de la Ilustración, en la calle de Fermín Caballero, 88, frente al número 87 (parada 1621), y Lacoma, en la calle de Riscos de Polanco, 14 (parada 1554). A continuación, el servicio realizará una parada junto a la estación de Metro de Arroyofresno, en la calle de María de Maeztu con Teresa Claramunt, s/n (parada 4823), y finalizará el recorrido junto a la estación de Metro de Pitis, en la calle de Gloria Fuertes con la calle de María Casares (parada 4282).