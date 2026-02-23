EMT refuerza desde este lunes las líneas 171 y 159 para atender los nuevos desarrollos de Valdebebas y El Cañaveral

Autobús de la EMT - CRTM

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) incrementa desde el lunes la oferta en las líneas diurnas de autobús 171 (Mar de Cristal-Valdebebas) y 159 (Alsacia-El Cañaveral) para atender las necesidades de movilidad en los nuevos desarrollos urbanísticos de Valdebebas y El Cañaveral.

Una medida con la que responde al objetivo de adaptar la red de transporte público a las necesidades reales de movilidad de los madrileños en unos enclaves "actualmente en plena expansión demográfica y consolidación de su trama urbana", ha apuntado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Así, línea 171, que enlaza el barrio de Valdebebas con las líneas 4 y 8 de Metro y con la estación de Cercanías de Valdebebas, verá incrementada su dotación gracias a la incorporación de un autobús adicional en días laborables y festivos.

Desde el CRTM se ha indicado que este reajuste "garantiza la regularidad" ante el "crecimiento residencial, la apertura de nuevos equipamientos y el aumento tanto de los desplazamientos internos como de los externos" que han impulsado un incremento continuado de la demanda.

Por su lado, la línea 159 incorporará un autobús adicional en laborables y sábados para atender las necesidades del desarrollo urbano de El Cañaveral, que ya supera los 22.000 residentes.

Este refuerzo da continuidad a la reciente prolongación de la línea por el interior del barrio y al incremento de oferta de la línea E5, que también presta servicio en esta zona, actuaciones ambas aplicadas a finales de 2025.

En un comunicado, el CRTM ha subrayado que ambas actuaciones consolidan la respuesta operativa ante el notable crecimiento poblacional de los nuevos desarrollos residenciales en expansión, asegurando un transporte público eficiente, accesible y acorde a las necesidades de los usuarios.