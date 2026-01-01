EMVS Madrid gestionará el mantenimiento en remoto de los edificios de viviendas con ayuda de la inteligencia artificial

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

EMVS Madrid gestionará el mantenimiento de los edificios de viviendas mediante inteligencia artificial de la mano de un proyecto de I+D+i, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"El proyecto SCAMIA (Sistema de Control de Activos Mediante Inteligencia Artificial) permitirá conocer en remoto el funcionamiento de los edificios de EMVS Madrid. A través de este software se digitalizarán las promociones, creando gemelos digitales reales, y se gestionarán las incidencias de forma centralizada y automática gracias a la IA", ha explicado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la empresa municipal, Álvaro González.

Se trata de un proyecto en remoto de monitorización a gran escala de las promociones de EMVS Madrid de tres años de duración, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Dispondrá de un presupuesto de 4,5 millones de euros. El objetivo es que en el futuro esta herramienta permita realizar un mantenimiento predictivo y preventivo de los edificios de la empresa municipal.

Para el desarrollo de SCAMIA se utilizarán catorce promociones de vivienda pública en alquiler de titularidad de EMVS en diferentes estados de conservación. A través de la monitorización y control de estos edificios se creará una plataforma integradora de datos que además utilice el modelo BIM (Building Information Modeling) de los activos como interfaz gráfica sobre el que se puede reflejar y gestionar los datos.

Para llevar a cabo este desarrollo del software se ha creado una agrupación de empresas de la que forman parte diferentes startups, centros de investigación y pymes, bajo la coordinación de EMVS Madrid como empresa tractora. la empresa municipal es la encargada de liderar este proyecto, participar activamente y coordinar el trabajo de I+D+i con las empresas asociadas y los entes investigadores.

CÓMO SE TRABAJARÁ

En concreto, EMVS Madrid se encargará de la definición del escenario de casos de uso, la estrategia, el seguimiento, el testeo y el control de calidad. En primer lugar, se llevará a cabo la digitalización de los activos y la clasificación, a través del escaneado láser y modelado BIM.

Las pymes Desner y Unabiz asumirán la monitorización de las instalaciones en los edificios piloto a través de las tecnologías BMS+IOT (Building Management System + Internet of Things).

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se encargará, junto con EMVS Madrid, de la creación de la plataforma de control y mantenimiento y de la integración de los datos en el proyecto. Por último, la startup Viewtinet participará en tareas de Big Data, así como en la difusión y la explotación de los resultados.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han recordado que, a través de EMVS Madrid, se cuenta ya con un patrimonio de alrededor de 10.000 viviendas públicas posicionando a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además la empresa municipal cuenta con casi 6.000 viviendas en distintas fases de proyecto y ejecución. Este alto nivel de construcción de vivienda nueva supuso que en 2024 EMVS Madrid fuera "la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas construidas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra", según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. "Todo ello convierte a EMVS Madrid en la primera promotora de vivienda pública de España", han subrayado.