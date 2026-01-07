EMVS Madrid sorteará en el primer semestre del año las primeras 52 viviendas industrializadas en madera

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), acompañado por el concejal de Barajas, Juan Peña (i), durante una visita a la promoción Iberia Loreto 1 en el distrito de Barajas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

EMVS Madrid sorteará en el primer semestre del año las primeras 52 viviendas construidas bajo sistemas industrializados en madera, construidas en apenas 17 meses, razón por la que el Ayuntamiento impulsará este sistema para construir otras casi 800 con él.

Iberia Loreto 1 es el nombre de la promoción, ubicada en Barajas, que ha sido visitada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González. Allí han avanzado que Madrid seguirá avanzando en la construcción pública industrializada porque "permite acortar plazos, reducir el impacto ambiental y ofrecer viviendas más eficientes y confortables a los madrileños".

En concreto, EMVS Madrid construirá en la capital más de 760 nuevas viviendas públicas industrializadas. Del total, 170 se levantarán en los distritos de Barajas, Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas y las 600 restantes, integradas en el Plan Suma Vivienda, se construirán mediante fórmulas de colaboración público-privada en el distrito de Vicálvaro, concretamente en Los Ahijones y Los Berrocales. Para ello "se emplearán sistemas industrializados que permitirán reducir tiempos, economizar gastos y mejorar la sostenibilidad de las futuras promociones municipales".

INCREMENTO DEL 60%

Durante los mandatos de Almeida, el Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, ha finalizado e impulsado un total de 69 promociones de vivienda pública, que suman 9.290 viviendas, con una inversión global de 1.456 millones de euros, han destacado desde el área.

Desde 2019, el patrimonio de EMVS Madrid se ha incrementado en 3.600 pisos, es decir, casi un 60%. El Gobierno de Almeida ha finalizado en sus seis años y medio de mandato 3.284 viviendas nuevas en 40 promociones. Así, la empresa municipal cuenta con un patrimonio de casi 10.000 viviendas de alquiler asequible.

A lo largo de 2025, se celebraron tres sorteos que sumaron cerca de 960 viviendas de alquiler. En total, EMVS Madrid ya ha sorteado 2.047 pisos en este mandato, de los cuales el 67% son de nueva construcción. Y nueve de cada diez de esas viviendas de nueva construcción se han destinado a jóvenes y familias con hijos menores. Desde junio de 2019, el Ayuntamiento de Madrid ha sorteado y entregado más de 4.500 pisos para los madrileños.

En 2026, EMVS Madrid contará con más de 6.000 viviendas en marcha en distintas fases de licitación y ejecución "convirtiendo a la empresa municipal en la primera promotora de vivienda pública en España".

NUEVOS SORTEOS

Durante el primer semestre se van a llevar a cabo dos nuevos sorteos de viviendas. También se entregarán las llaves de cuatro nuevas promociones que suman casi 340 pisos.

Uno de esos sorteos será el de Iberia Loreto 1. "Se ha ejecutado en tan solo 17 meses. Hemos acortado los plazos prácticamente en un 50% de tiempo, conscientes de la urgencia que tienen los madrileños para poder encontrar una vivienda", ha explicado Almeida.

Para ello se ha hecho una ejecución conjunta, tanto de la redacción de proyecto como de ejecución de la obra. Ha sido una inversión de 14 millones de euros y "en estos momentos, este año, el Ayuntamiento de Madrid de forma directa va a comenzar la ejecución de 2.500 viviendas en la ciudad de Madrid, que se van a incorporar a las 3.200 viviendas que se están ejecutando".

"Y, por tanto, entre el año 2025 y el año 2026 hay 5.700 viviendas en la ciudad de Madrid promovidas y ejecutadas por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal, todo ello sin perjuicio de todas las medidas que hemos adoptado en relación con el desbloqueo de terrenos y la capacidad de construir desde la iniciativa privada", ha indicado Almeida.

Madrid "llegará a la cifra de 1.500 millones de euros invertidos en el año 2026" porque será "el año de la vivienda". En este punto, el alcalde ha lanzado su crítica al Gobierno central. "Estas 52 (en Barajas) son más viviendas que las que ha hecho el Gobierno de España en la ciudad de Madrid desde lo que soy alcalde porque no me consta que haya hecho ninguna", ha criticado.