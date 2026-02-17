Enfermeras se concentran en La Paz para reclamar un aumento de plantillas y denunciar la "falta de proyecto sanitario"

Protesta en el Hospital de La Paz - SATSE MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de enfermeras convocadas por el sindicato Satse Madrid --unas 70, según datos de la Delegación del Gobierno-- se han concentrado este martes en el Hospital Universitario de La Paz para reclamar un aumento de las plantillas y denunciar la "falta de proyecto sanitario" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Según han explicado desde el sindicato de Enfermería de Madrid, la plantilla enfermera de La Paz ha aumentado en 148 profesionales mientras que la población atendida se ha incrementado en más de 33.000 ciudadanos, lo que genera una situación de sobresaturación.

Esta acción de protesta se encuadra dentro de la campaña 'Quemad@s' puesta en marcha por el sindicato para denunciar la sobresaturación a la que se enfrentan cada día en su puesto de trabajo, especialmente desde hace seis años, y reclamar un incremento del número de profesionales y una mejor remuneración que impida su "huída" a otras Comunidades Autónomas con mejores condiciones.

Como en anteriores ocasiones, la concentración se ha desarrollado en silencio, aunque en esta ocasión con enfermeras atadas de manos simbolizando la situación en la que se encuentran. "La falta de proyecto sanitario, entre otras cosas, obliga a que muchas Unidades o Servicios estén funcionando con plantillas muy por debajo de lo recomendable y que provoca que enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas no puedan desarrollar plenamente las funciones que deberían llevar a cabo", han denunciado desde la organización sindical.

En este marco, desde Satse Madrid han vuelto a exigir al Gobierno regional y a la Consejería de Sanidad la ampliación de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas, así como la elaboración de un verdadero proyecto sanitario que ponga en valor a estas profesionales y permita desarrollar sus funciones.

Desde la organización sindical se ha incidido así en la "urgente necesidad" de que se cumplan las ratios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Igualmente, se ha recordado la conveniencia de la jornada laboral de 35 horas, la mejora en la conciliación o la equiparación salarial de todos los conceptos retributivos, reivindicaciones que, ha denunciado Satse Madrid, "desde el Gobierno y Consejería se ignoran".

"No hay un proyecto sanitario como tal ya que, por citar un ejemplo, cada hospital público es el que decide cómo retribuye determinados conceptos, por ejemplo, las denominadas jornadas complementarias (el eufemismo de hora extra), a pesar de que todas trabajan para el Sermas y dependen orgánicamente de la Consejería de Sanidad y del Gobierno regional", ha denunciado.

CASO CONCRETO DE LA PAZ

En el caso concreto de La Paz, ha remarcado que los pacientes atendidos en la Urgencia han pasado de 180.000 casos en 2020 a los más de 264.000 pacientes atendidos en 2024, últimos datos conocidos.

"Cada vez las profesionales han de asumir una mayor complejidad de cuidados, ya que, además, La Paz ha incrementado el número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS), aumentando la carga de trabajo y forzando al personal a situaciones límite", han indicado desde la sección sindical.

A estos datos se suma el hecho de que no se respetan los acuerdos de Bolsa o que la asignación de turnos se realice de forma arbitraria, por lo que muchas enfermeras, según ejemplifica el sindicato, están renunciando a sus puestos de trabajo o que los profesionales de enfermería, enfermería especialista y fisioterapia trabajen en edificios que sufren "un grave deterioro, por lo que su salud laboral también se precariza".

"La Consejería no tiene establecido ni reconocido, dentro del Sermas, cómo se han de pagar las horas extras que se hacen tras 'obligar' a las enfermeras a prolongar su jornada laboral para poder mantener en funcionamiento las Unidades o Servicios ante la falta evidente de plantilla", ha denunciado.

En la misma línea, ha tildado de "vergüenza" que cada hospital retribuya de distinta forma la hora extra. "Algunos las pagan como hora ordinaria, otros tienen establecida una cantidad que no es la misma para todos los hospitales", lamentan desde la organización sindical, que considera que la 'Orden de Nóminas' debería reconocer este concepto, especialmente, cuando es la propia administración regional la que obliga a realizar la prolongación de jornada.