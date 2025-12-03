Enma López (PSOE) cifra en 480 millones los que llegarían al Ayuntamiento con el decreto de flexibilización financiera

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz socialista de Hacienda, Enma López - DIEGO VÍTORES (PSOE)

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta en el PSOE, Enma López, ha cifrado en 480 millones de euros los que llegarían al Consistorio de la capital de la mano del real decreto anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y que permitirá a los alcaldes "tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente".

En rueda de prensa, donde ha presentado las enmiendas del Grupo Municipal Socialista al proyecto de presupuestos de 2026, López ha defendido que "nunca el Gobierno de España había dado tanto" con el foco en los ayuntamientos, "especialmente a Madrid".

"Estamos hablando de 480 millones de euros más para inversiones. Estoy segura de que los madrileños tampoco lo verán, porque José Luis Martínez-Almeida tiene la gran capacidad de hacer desaparecer el dinero", ha advertido.

La socialista ha remarcado lo que se podría hacer con 480 millones más, "muchísimas cosas, entre ellas desmantelar el Scalextric de Puente de Vallecas". "Pero ¿qué ocurre? Que al señor Almeida nada le viene bien porque lo que quiere es hacer oposición a Pedro Sánchez y, todas las cosas buenas que le pasen a los madrileños y madrileñas gracias al gobierno de Pedro Sánchez, le parecen mal", ha lanzado.

"Ahí cada uno se retrata. Fue como cuando se fue a Bruselas a quejarse de los fondos europeos, que luego los madrileños y madrileñas hemos tenido muchísimas inversiones pagadas con ellos", ha indicado. López ha insistido en que el del decreto de flexibilización será "un nuevo episodio de Almeida contra los madrileños utilizándolos como rehenes para hacer oposición al Gobierno de España