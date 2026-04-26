Las Enseñanzas Artísticas de la Comunidad desde dentro: buenas notas, alta disciplina y la vocación como punta de lanza

Archivo - La Comunidad de Madrid convoca residencias artísticas para el Centro Coreográfico Canal con una dotación de 150.000 euros - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cada vez son más los alumnos que pronto deciden apostar por su vocación y lanzarse al mundo de las Enseñanzas Artísticas en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno regional sigue impulsando las modalidades con 25 centros públicos enfocados en la formación completa de alumnos con buenas notas y una gran disciplina.

En concreto, la región cuenta con 11.500 alumnos en estas enseñanzas y casi 1.400 profesores en especialidades y disciplinas de música, artes escénicas y plásticas y diseño.

Así lo ha dado a conocer el director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, en una entrevista con Europa Press en la que ha trasladado que, en concreto, hay seis centros superiores cuyas enseñanzas equivalen a un grado universitario, y antes los alumnos pueden estudiar a la vez las enseñanzas musicales regladas y la enseñanza obligatoria en el mismo recinto.

"Nuestros alumnos tienen un nivel muy alto. Las enseñanzas de la Comunidad de Madrid y las infraestructura son excelentes. Prácticamente los ballets nacionales y las compañías de danza internacionales están llenas de bailarines nuestros y las orquestas", ha afirmado.

Buscan que la gente conozca estas enseñanzas ya que muchas personas cuando son mayores dicen que les hubiera gustado ser bailarín o cantante pero nunca lo intentaron. "Lo importante es hacer la prueba de acceso", ha señalado, a la vez que ha puesto el foco en que nadie "se quede fuera" y apueste por "ver la vida con otro color" al ver el trabajo no solo como una nómina sino como algo vocacional que le "llena de vida".

Eso asegura es lo que intentan fomentar desde la Comunidad de Madrid poniendo como ejemplo como un chico en un conservatorio se "transforma" y sale mucho más "autónomo y feliz".

Pese a que siguen incrementando el número de alumnos, el director general ha subrayado que le gustaría que fueran "muchos más", pero también entiende que es algo que demanda muchas horas y dedicación también por parte de las familias. Sin embargo, ve necesario que los madrileños conozcan que existen las Enseñanzas Artísticas, que son "regladas y son conducentes a títulos válidos". Una vez que eso se conoce pueden llegar "más lejos" y llevar con ello a la danza y la música.

PREPARADOS PARA EL MUNDO PROFESIONAL

Por su parte, la directora del Conservatorio de Danza Mariemma, Arantxa Carmona, ha subrayado su formación en danza española, clásica y contemporánea, a lo que se suman las enseñanzas elementales y a las que llevan estudiantes de muchas otras provincias, así como de países de México o Argentina, con una formación que les permite llegar "preparados para irse al mundo profesional".

Combinación formación teórica y práctica, algo que complementan luego por la tarde en los colegios e institutos por lo que es una jornada "de muchas horas". "Son unos auténticos valientes", ha expresado en declaraciones a Europa Press.

Algunos centros, como el instituto Cervantes o el Isabel la Católica en Atocha, son "muy sensibles" a las artes escénicas y ofrecen esta posibilidad a los alumnos para que puedan terminar sus estudios obligatorios ya que además la danza, en muchas ocasiones, "es una carrera muy corta" y pueden así tener un plan B.

Además, ha puesto el foco en el carácter profesionalizador del centro para que los estudiantes puedan salir al mundo laboral y puedan trabajar en compañías nacionales e internacionales. También les ayudan a preparar las audiciones en quinto y sexto para que puedan disponer de imágenes y video books para enviar a las compañías.

"Los recursos que necesitamos los tenemos, necesitamos espacios, buenos suelos, equipos de sonidos, luces y escenario", ha indicado, a lo que suman programas Erasmus para que se vayan fomentando las sinergias en otros países.

Otro de los centros destacados de la Comunidad de Madrid es el de Enseñanzas Musicales Federico Moreno Torroba. Su director, Óscar Barragán, ha explicado cómo, con casi 90 profesores y 500 alumnos, ofrecen una educación integrada también con la formación de Secundaria y Bachillerato.

"Es una réplica de los liceos musicales europeos. En Madrid somos el único. Desde los ocho años, estudian música y luego tienen la oportunidad de terminar el Bachillerato en cualquier de las modalidades", ha explicado. El centro cuenta con más de 20 especialidades instrumentales incluido el canto.

Además, ha señalado que los estudiantes tienen un nivel de exigencia "muy alto" y están en este centro que les permite simultanear las enseñanzas en un horario que requiere una "dedicación completa". "Nuestros alumnos cuando terminan están en condiciones de superar el acceso tanto a la universidad como a los centros de enseñanzas musicales superiores", ha reivindicado.