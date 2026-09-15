Entrega en comisaría un misil de la Guerra Civil que su padre piloto guardó durante años en un armario

Comisaría de la Policía Municipal de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano entregó el pasado domingo en la Comisaría Integral del Distrito de Arganzuela de la Policía Municipal de Madrid un misil de la Guerra Civil que su padre piloto había guardado durante años en un armario de su casa.

Fuentes de este Cuerpo policial han explicado a Europa Press que la tarde de este 13 de septiembre una persona acudió a la citada comisaría con un misil de la Guerra Civil. Según relató a los agentes, su padre, piloto de avión durante la contienda civil, lo había tenido guardado durante años en un armario.

Agentes de los Tedax se personaron en las instalaciones policiales y comprobaron que el misil estaba inactivo y no tenía carga, según ha adelantado 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.