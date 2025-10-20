Equipo de Almeida adelanta un año y medio los 96 equipamientos comprometidos y superará el centenar al final del mandato

De los 96,77 están ya finalizados y 19 están en construcción sumando entre todos una inversión de más de 536 millones de euros

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo que encabeza el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado "un año y medio" el compromiso de construir o tener en construcción 96 equipamientos distribuidos por toda la ciudad, para anunciar que se irá a más, hasta superar el centenar al finalizar el mandato.

Esos 96 equipamientos suponían "la transformación más ambiciosa de cualquier Gobierno municipal" de Madrid, en palabras del alcalde desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un compromiso que firmó el 9 de marzo de 2021 para seis años y que ha conseguido adelantar en año y medio. El número 96 corresponde a las obras del nuevo centro cultural y juvenil iniciadas en la calle Canal de Panamá, en el distrito de Ciudad Lineal. La pretensión es que el Gobierno esté "a la altura de los madrileños".

El Plan de Equipamientos Madrid Capital 21 estaba ideado para el periodo 2019-2027. Acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y otros miembros del Gobierno municipal, el alcalde ha detallado que, de los 96, 77 están ya finalizados y 19 están en construcción. Todos ellos suman una inversión de más de 536 millones de euros.

Almeida además ha destacado el compromiso del Consistorio de "seguir trabajando en todos aquellos barrios donde los vecinos demanden un equipamiento necesario". Bajo la "convicción de que la calidad de vida de los vecinos debe ser la misma en los 131 barrios de la ciudad", el alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento impulsa "una política de reequilibrio territorial que se basa en los hechos y se sustenta en realidades palpables que ya están disfrutando los vecinos de Madrid".

Desde el centro intergeneracional Ouka Lele en Arganzuela al centro de día de la calle Téllez en Retiro pasando por el centro cultural Antonio López en Chamartín o la comisaría integral de Policía Municipal en Moncloa-Aravaca, el equipo de Gobierno ha subrayado la variada tipología de los nuevos equipamientos, como centros juveniles, escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales, equipamientos deportivos...

ACTUACIONES DEL ÁMBITO SOCIAL Y EN EL SUR Y EL ESTE

Entre los nuevos equipamientos ha destacado el esfuerzo realizado en el ámbito social, que suma 34 dotaciones. Las instalaciones destinadas a seguridad y emergencias ascienden a 21, mientras que las deportivas suman 15 y las culturales 12.

El Ayuntamiento, por otro lado, ha plasmado su compromiso con los distritos del sur y el este de la ciudad ya que de los 96 nuevos equipamientos, 45 están en estos distritos.

Es "la primera vez que el Consistorio pone en marcha una planificación a ocho años vista de nuevas dotaciones para la ciudad". Para ello, se han conjugado las demandas de los 21 distritos y de las diferentes áreas de Gobierno, han explicado.

Se caracteriza asimismo por no ser un plan cerrado sino que se adapta a las necesidades cambiantes de la ciudad y sus barrios, lo que ha supuesto la incorporación de nuevas propuestas inicialmente no previstas.

El plan nació con un primer compromiso, que la mitad de los 96 nuevos equipamientos, es decir, al menos 48, estuvieran finalizados en 2023, cifra que incluso se superó, ya que fueron 49 los concluidos antes de finalizar el pasado mandato. Ahora, con el equipamiento número 96 ya en construcción, el Ayuntamiento confirma que el Plan de Equipamientos estará por encima de la cifra inicialmente prevista y superará el centenar de nuevas dotaciones cuando finalice el presente mandato.

APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Preguntado sobre si este plan deja fuera definitivamente los parkings disuasorios en puntos de la ciudad como Tres Olivos, el alcalde ha remarcado que los primeros puestos en marcha "no tuvieron demasiado éxito" porque "no fueron capaces de atraer a la gente para que pudieran dejar estacionados sus vehículos y utilizarlos en nodos de transporte para desplazarse mediante Cercanías, Metro o autobús".

"Entendemos que no son eficaces y no tiene sentido ejecutar el gasto presupuestario en ese programa de estacionamientos. Cuando uno tiene una medida que cree que es adecuada y correcta, lo que tiene que hacer es ponerla en marcha pero cuando no está produciendo los efectos deseados lo que tenemos que hacer es sencillamente rectificar y destinar el dinero a cualquiera de los otros 96 equipamientos que hemos hecho a lo largo de estos cinco años para mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha contestado.