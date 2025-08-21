Equipo de Almeida defiende que la ordenanza de terrazas dará seguridad jurídica frente a críticas de privatización de MM

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ayuntamiento alega que la ordenanza de terrazas es "un marco jurídico" frente a las alegaciones de Más Madrid en contra

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha alegado que la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas servirá para dar "un marco y seguridad jurídica" a la hostelería madrileña, una respuesta que responde a las críticas de Más Madrid, que ve en el nuevo texto un intento de privatización del espacio público.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en su visita en el distrito de Chamartín, Hidalgo ha destacado que con el nuevo texto "se ha pretendido equilibrar el espacio público con el disfrute de ese espacio, con el bienestar de los vecinos y con la seguridad jurídica de los empresarios".

Más Madrid ha apuntado que la propuesta del Gobierno "permite ampliar espacio sin límites" y ha reclamado más control en las zonas saturadas.

Finalmente, la delegada ha recordado que esta modificación mantiene la misma estructura de la del año 2013 y los "aspectos esenciales" de la que se aprobó en el año 2022. "Obviamente se mantienen aquellas cosas que han sido pedidas o puestas de manifiesto por los sectores", ha mantenido.