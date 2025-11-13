Equipo de Almeida descarta tasa turística como pide una asociación: "No es una política con la que estemos de acuerdo"

Archivo - Turistas con maletas por el centro de la ciudad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha descartado la puesta en marcha de una tasa turística, como propone la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, porque no es una política con la que estén de acuerdo.

"No estamos de acuerdo con esa tasa turística y hemos explicado múltiples veces los motivos. No es una política con la que este equipo de Gobierno", ha contestado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Gobierno municipal sí se abre "siempre a hablar con los vecinos a posibles mejoras pero no es una política que se tenga pensado llevar a cabo".

La Asociación de Vecinos del Barrio de la Letras presentarán una proposición al Pleno del distrito Centro que se celebra este jueves para que el Ayuntamiento de Madrid apruebe una tasa turística. Sería una tasa específica para el distrito, explica la asociación vecinal, en línea con la existente en otras ciudades europeas, de carácter finalista para "compensar o aminorar con estos ingresos dos tercios del valor de la tasa de gestión de residuos urbanos ahora imputadas a los vecinos de Centro en tanto se diseña y aprueba otro sistema de distribución de costes de gestión de residuos más justo y equitativo".

También serviría para "mejorar el control de calidad de la limpieza y recogida en el distrito como consecuencia del aumento significativo del turismo" y para "impulsar la concienciación ciudadana mediante campañas permanentes de sensibilización sobre reciclaje y limpieza, especialmente dirigidas a la hostelería y locales de ocio".