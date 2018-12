Errejón cree que "no hay que regañar" a los votantes de Vox y no renuncia a hablarles para "convercerles"

Publicado 05/12/2018 12:01:52 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha apostado este miércoles por "no regañar" a los votantes de Vox, a los que no renuncia a hablarles para convencerse de su proyecto político.

"Hay que pensar que mucha gente que vota no lee los programas y votan por valores y emociones. Yo no renuncio a hablarles; no querrán escuchar, pero que no sea por mí. No creo que hay 400.000 fascistas y por tanto quiero trabajar para que los que creen que no hay que revolverse contra el vecino. Quiero convencerles que así hacen un país más pequeño. Por mí no va a ser", ha pronunciado.

En un desayuno de Vanity Fair, Errejón ha repetido en varias ocasiones que a la ultraderecha se la combate garantizando seguridad, derechos, proyectos de vida, posibilidad a los jóvenes de poder formar una familia o que los mayores puedan cobrar las pensione con certeza.

Y ha señalado que Vox es "un síntoma, no el mal". "Es un síntoma peligroso pero tenemos que enfrentarnos a las causa. Las transformaciones han dejado a mucha gente insegura, descontenta hacia la incertidumbre y precariedad", ha sostenido.

El también secretario de Análisis Político de Podemos de Podemos considera que en las elecciones autonómicas andaluzas se votó en clave española pero también con elementos "inequívocamente andaluces". "Andalucía es la única comunidad que no ha habido alternancia de gobierno y con este clima electoral permanente que vivimos va a tener impacto nacional", ha añadido.

Errejón ha afirmado que la campaña electoral de Adelante Andalucía ha sido buena "y ha ayudado a sostener unos resultados que quizá sin ello hubieran sido un poco peores", pero los resultado han sido malos y ante ello es necesario "humildad y autocrítica".

"No se puede salir culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien. Nosotros dijimos que en España era difícil que salieran fuerzan reaccionarias porque había un alternativa contra los problemas y la corrupción y mirar hacia adelante y no hacia atrás y ensanchar la democracia. Y eso implica en mestizarse y escuchar más y mejor", ha dicho.

Preguntado por si es mejor no presentarse junto a IU en las elecciones, habida cuenta de que no han sumado los votos ni los escaños que por separado obtuvieron en los comicios andaluces de 2015 ni en las elecciones generales de 2016, el también diputado nacional ha respondido que es momento de "reflexionar" para hacer de Podemos "una fuerza política que le hable a la mayoría de los españoles y no solo a los convencidos".

"Hay que redoblar el esfuerzo para escuchar y ofrecer certezas a la gente. Quizá estamos en un momento que hay que pensar más y decir menos. Allí donde somos capaces de ofrecer certezas y seguridad opta por el cambio político, como en el Ayuntamiento de Madrid. Hay que pensar qué se hizo bien en 2015 y qué se puede volver a hacer para las elecciones que vengan. Para Madrid hay que ofrecer un proyecto amplio, que tenga la capacidad de ofrecer confianza, ganas, cariño para la mayoría que haya votado cosas muy diferentes. Ahora tengo la misión de hacerlo. Doctores tiene la iglesia del análisis de las elecciones andaluzas", ha proseguido.

Errejón no ha querido centrarse en escudriñar mucho los resultados andaluces pero ha reconocido que le produjeron "perplejidad" y ha insistido en "reflexionar más" para mirar "qué cosas no se han hecho bien" para que Podemos, "en medio del malestar, desconcierto e incertidumbre" reinante en Andalucía no hayan podido ofrecer una alternativa.

"La dirección nacional sabrá tomar sus decisiones. Las mías para Madrid es que hay que hacer un esfuerzo extra para dirigirse a todos los madrileño y no ser un ingrediente más para la olla de crispación y ruido. Ofrecer la confianza de futuro compartido frente a la desigualdad: justicia social, feminismo, transformación ecológica, igualdad, etc", ha esgrimido.

"ENARBOLAR LA BANDERA COMO SÍNTOMA DE SEGURIDAD"

En esa misma línea, para combatir a Vox el candidato de Podemos a la Presidencia regional apuesta por "actualizar el pacto social para que la bandera se enarbole como síntoma de seguridad , no contra nadie, sino para garantizar que los ciudadanos tengan vidas tranquilas, sin miedo permanente, tengan una pensión y una casa". "Es imperiosa la necesidad de reconstituir nuestra convivencia. No es girar hacia la derecha o izquierda. Hay que reconstituir los mimbres para cuidar de nosotros mismos, no reconstruir la pelea permanente del último contra el penúltimo", parlamenta.

En su análisis también ha aludido al sentimiento identitario señalando que cuando nació Podemos se presentó como "fuerza patriótica". "España tiene muchas comunidades en las que conviven diferentes sentimientos nacionales. Ante ello puedes abandonar esas comunidades y tener una política incendiaria allí para obtener votos en otro lado como hace el PP, una política antipatriótica que no ayuda en nada a volver a coser España. O puedes asumir que nuestro país es diverso y que eso no tiene por qué ser un obstáculo para un proyecto compartido, sino la condición 'sine quan non' para ello", ha señalado.

"Lo que hay que hacer es reconocer que hay diversas identidades, que hay que tener ese pegamento, la voluntad de cuidarnos, para hacer fuerza juntos contra la desigualdad. Hay que unir justicia social y permanencia nacional", ha reflexionado.

En este sentido, Errejón cree también que la derecha tiene que entender "no se puede construir la identidad nacional contra la mitad del país". Y le preocupa que Cs, PP y Vox "compitan en quién es más extremista", una "dinámica peligrosa" para los dos primeros, ha concluido.