Errejón destaca el "buen empleo" del Gobierno de Rivas para "llevar a la Comunidad"

Publicado 22/05/2019 16:26:35 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha destacado este miércoles el "buen ejemplo" de gestión del Gobierno de Rivas, que quiere extender a la Comunidad de Madrid.

Errejón y Pedro del Cura, candidato de Izquierda Unida Equo Más Madrid a la Alcaldía de Rivas, han visitado este miércoles el centro de la asociación Aspadir, una organización que desde 2007 trabaja para la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional.

Además, el aspirante regional ha tenido la oportunidad de visitar el nuevo Centro de Atención Temprana -cuya inauguración tuvo lugar el pasado jueves 16 de mayo-, "un recurso imprescindible para seguir avanzando en igualdad desde la infancia.

Durante la visita, Errejón ha agradecido a Aspadir su invitación a conocer el proyecto y ha destacado el ejemplo del Ayuntamiento de Rivas y "el buen trabajo de acompañamiento y de fomento de la mejor capacidad de solidaridad y organización de las familias de Rivas y de las familias madrileñas". "Es un buen ejemplo que quiero llevar al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha concluido Errejón.

"Esta visita es importante porque la idea central es que la región tiene que ser una comunidad porque hoy no lo es. Tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, porque el Gobierno del PP siempre ha repartido privilegios para unas zonas y se ha olvidado vertebrar el territorio. Es la ley del sálvese quien pueda, sustituir una comunidad para cuidar de los suyos", ha añadido.

El candidato autonómico de Más Madrid ha afirmado que Aspadir "es una muetra de lo mejor, de la capacidad de las asosicioneas para organizarse para cubrir necesidades sociales". "Y lo peor es que las familias están teniendo que solucinar lo que la Comunidad de Madrid no ha hace. Me apena que estén con las manos desnudas porque no se implica en el apoyo de la integración laboral y social", ha añadido.

"Faltan cuatro días y estamos tocando (el Gobierno) con la punta de los dedos porque la movilización puede hacer un Gobierno que ponga el dinero donde hace falta, y no en la Gürtel y en la Púnica", ha proseguido.

Por su parte, el alcalde de Rivas ha señalado que los vecinos llevan muchos años luchando por sus derechos de una parte de la sociedad. "Agradezco la visita de Íñigo porque lo necesitamos en la Comunidad para que redistribuya la riqueza entre todos los que la necesitan. No podemos tener un centro como este, que tiene 60 plazas concertadas, que podían estar ocupadas con esos niños y no lo hace por no gastarse el dinero. Ya sabemos en qué se ha gastado el dinero la Comunidad en este tiempo", ha explicado.

Del Cura ha afirmado que "hace falta un cambio porque no es sostenible el modelo de administración que tiene la Comunidad de Madrid, excluyendo sistemáticamente a estos chicos".