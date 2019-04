Errejón dice que desde el #ÍñigoAsíNo se fueron estrechando sus posibilidades en Podemos: "Estaba que no me podía mover"

Publicado 09/04/2019 12:10:06 CET

Espera que a Podemos le vaya "muy bien" en las generales pero para la Comunidad defiende el modelo que Carmena ha llevado al Ayuntamiento

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha asegurado que desde el #ÍñigoAsíNo --el hashtag lanzado en diciembre de 2016 por sus críticas a la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid-- se fueron "estrechando las posibilidades" en la formación morada.

"Estaba que no me podía mover", ha aseverado el candidato en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Desea que a a Podemos le vaya "muy bien" en las elecciones generales pero para la Comunidad defiende el modelo que Manuela Carmena ha llevado al Ayuntamiento de Madrid.

Errejón ha declarado que a veces la política separa, algo que es "triste" pero preferible a la alternativa de los partidos tradicionales, con la estrategia de aferrarse a la silla, le guste lo que se defienda "más, menos o regular".

"Hoy apruebo una cosa, mañana la otra, para quedarme al calorcito de la silla. No estoy de acuerdo con eso. Renuncié a mi escaño y me gustaba mucho el Congreso de los Diputados porque lancé una alternativa que creo que está más acorde con lo que necesita Madrid"k, ha explicado sobre el lanzamiento de Más Madrid Comunidad.

Con la plataforma busca llevar a la Comunidad "el mismo modelo que Manuela Carmena ha llevado al Ayuntamiento". "Yo creía que eso podía ser compatible con todo el mundo, como lo había sido en el Ayuntamiento. Pues si no nos hemos puesto de acuerdo antes nos pondremos de acuerdo después", ha lanzado el candidato.

"No sé si había otras formas de hacerlo (el anuncio de la candidatura) pero no había alternativas. Para nadie era un secreto que desde el #ÍñigoAsíNo se me fueron estrechando al máximo las posibilidades y yo estaba que no me podía mover", ha indicado.

"Durante mucho tiempo estuve muy callado porque mi relación con Podemos es que yo lo fundé con otra gente. Tienes una relación de responsabilidad y eso significa a veces aguantar carros y carretas. Yo ahora deseo que a Podemos le vaya muy bien en las generales pero creo que en la Comunidad de Madrid hace un proyecto que se parezca más al de Manuela Carmena y que podamos ir de la mano todo el mundo", ha terminado.