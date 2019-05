Errejón respeta que Iglesias apoye a Mato pero avisa que sin Carmena "solo hay otra opción: un gobierno con Vox"

Publicado 24/05/2019 13:10:59 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha respetado la "opción" del líder de Podemos Pablo Iglesias, de apoyar la candidatura de Madrid en Pie Municipalista al Ayuntamiento pero ha avisado que sin Carmena en el Gobierno local "solo hay otra opción: un gobierno con Vox y Cs en concejalías".

"A mí me gusta Carmena y quiero que siga como alcaldesa de Madrid y que podamos hacer una alianza en la Comunidad. Si a la gente le gusta es muy sencillo, cae por su propio peso, el único camino para que siga siendo alcaldesa es votar por ella. No está en duda de que vaya a ganar, lo que está en duda es si va a gobernar. Y ojo, solo hay otra opción. Si no gana Manuela, a lo mejor tenemos a Begoña Villacís y sus 100 pisos ocupándose de la política de Vivienda y a Javier Ortega Smith de la Policía Municipal. Si uno no quiere eso y quiere a Carmena, descubre un secreto: hay que votar por Manula Carmena", ha dicho.

El aspirante de Más Madrid ha señalado que lo más importante es que en dos días "los madrileños van a votar acariciando una posibilidad histórica, que después de 24 años de gobierno del PP propicie un gobierno justo y decente". "Somos muy optimistas y si hay una mayoría progresista habrá un gobierno progresista. Primero que voten y participe todo el mundo porque ya es de sentido común que la Comunidad necesita un cambio", ha añadido.