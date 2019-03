Errejón se siente "profundamente orgulloso" de Carmena y su Gobierno y defiende "superar la política de trincheras"

Publicado 29/03/2019 13:42:53 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, se siente "profundamente orgulloso" de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y de la gestión de su Gobierno, y ha defendido "superar la política de trincheras" y llegar a entendimientos entre partidos.

Tras un encuentro con los responsables del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Errejón ha respaldado a la gestión del Consistorio matritense frente a las críticas del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"El Ayuntamiento ha reducido la deuda y ha aumentado la inversión en los barrios de quienes más lo necesitan. Y eso es lo que queremos desarrollar y aumenta en la Comunidad. No nos beneficia a nadie que el Ayuntamiento y la Comunidad estén enfrentados. En estos años el Ayuntamiento ha gobernado y la Comunidad ha zascandilleado al Ayuntamiento. Aspiramos a la Comunidad", ha manifestado.

El que fuera 'número dos' de Podemos ha manifestado que ahora "no hay que perder el tiempo" en refriegas políticas, sino que quedan dos meses para hablar de la Sanidad, Educación y del tejido empresarial de todas las comarcas madrileñas. "Ayer supimos que 172 millones de euros se han ido para el Gürtel y la Púnica y yo no quiere perder el tiempo para esas cosas. Hay que recuperar una idea de Comunidad que sustituya a la Ley de la Selva y el sálvese que pueda. Y no voy a discutir en otras cosas", ha dicho.

Preguntado por su campaña de llamadas telefónicas a madrileños, Errejón no calculó "lo que a los españoles les gusta hablar", por lo que en una hora le ha tiempo a hacer tres o cuatro llamadas. Como resumen, ha notado entre los ciudadanos "muchísima indecisión que se acrecienta con el ruido".

"La política cada vez es más ruido y pelea y no aprecia las propuestas. Y mucha voluntad de que tengamos capacidad de superar la política como trincheras y tender puentes y llegar a acuerdos. Es una cosas que siempre he pretendido en política. El ruido solo ayuda a quienes quieren escurrir el bulto. La sociedad se llama desigualdad y nos hace perder mucho talento. Y tenemos que recuperar la igualdad entre barrios y si no lo hacemos perdemos mucho talento, que se tira por el retrete", ha añadido.