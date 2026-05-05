La escritora Alana Portero, Triángulo Cultura 2026 de COGAM

Archivo - La Escritora Alana S Portero presenta su novela 'La mala costumbre', en el Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía, a 10 de mayo de 2023, en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

COGAM, colectivo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que la escritora Alana Portero recibirá el Premio Triángulo Cultura por su aportación a la "construcción de referentes y narrativas que sitúan en el centro las experiencias de las personas trans".

Así la autora del éxito literario 'La mala costumbre', según recoge Cogam en un comunicado, Portero se suma al actor Eduardo Casanova y al presidente de RTVE, Jose Pablo López, como galardonados de los Premios Triángulo 2026.

A través de su obra literaria, Alana Portero ha logrado abrir un espacio de "reconocimiento y sensibilidad hacia realidades que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas o distorsionadas".

"Sus textos, atravesados por la memoria, la identidad y la experiencia colectiva, contribuyen a ensanchar el imaginario cultural y a generar empatía desde lo íntimo y lo político", reivindica el colectivo LGTBI de Madrid. Ha contrapuesto el contexto donde los discursos que "cuestionan los derechos de las personas trans" con la voz de Portero como "herramienta de resistencia, dignidad y transformación social".

Para COGAM, su trabajo representa una apuesta firme por una cultura que no solo refleja la diversidad, sino que la defiende activamente. Los Premios Triángulo reconocen cada año a personas, entidades e iniciativas comprometidas con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+. La edición de 2026 tiene, además, un carácter especialmente simbólico al celebrarse en el marco del 40 aniversario de la entidad.

La ceremonia se celebrará el 28 de mayo de 2026 en Avenida de América, 25, Madrid (sede de UGT). En los próximas días se darán a conocer nuevos nombres premiados.