Escudero asegura que "en ningún momento han dejado de tomar decisiones" y que el estado de alarma es decisión política

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este lunes que "en ningún momento han dejado de tomar decisiones" para frenar la propagación de la pandemia y que la aprobación del estado de alarma es una decisión política y no sanitaria.

"Madrid en ningún momento ha dejado de tomar decisiones en cuanto al control de la pandemia, en zonas de alta transmisibilidad. No tenemos vacuna y la solución es marcar distancia y condicionar la movilidad, que es lo que hace que se transmita. Desde que salimos del estado de alarma en junio hemos tomado decisiones a condicionar a todos los niveles la actividad económica y la movilidad. Fuimos los últimos que volvimos a la actividad, que siempre ha estado condicionada y hemos tomado decisiones cuando nos lo ha pedido la situación", ha explicado.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Escudero cree que dos semanas de estado de alarma en Madrid "son innecesarias cuando la inercia de la Comunidad nos lleva marcando desde hace tres semanas el descenso del número de casos". "Un atropello por parte del Gobierno de España. Desde hoy estaremos pidiendo que levanten el estado de alarma", ha avisado.

Según ha augurado el consejero, el martes la capital de España va a estar por debajo de 500 contagios por cada 100.000 habitantes durante 14 días, "que es lo que ha hecho que Alcalá se quede fuera". Por ello cree que hay que tomar decisiones en zonas localizadas con mayor número de contagios porque "eso está funcionando, el resto es innecesario". "Si hay decisiones que se toman desde el punto de vista asistencial y epidemología, no hace falta llegar a tomar otras decisiones, que son más políticas", ha añadido.

En este sentido, el titular regional de Sanidad ha "echado en cara" al Gobierno de España que no actúa con criterios sanitarios que le falta análisis de los datos, ya que su juicio solo se fija en el criterio del número de contagios "y no sabe cómo se comporta la pandemia, porque no mide la atención primaria, las hospitalizaciones y las UCIS". "El Gobierno central ha sido incapaz de verlo", ha apostillado.

Enrique Ruiz Escudera ha aseverado que la fortaleza de los datos sobre el coronavirus las tiene la Comunidad de Madrid, que luego traslada al Ministerio. "Las dos veces que hemos recibido felicitaciones por parte del Gobierno, a las 24 horas hemos recibido las críticas más sorprendentes. No conseguimos entender su estrategia. En otras regiones con peores datos que Madrid habrá que ver si toma las decisiones contundentes", ha apuntado.

En clara referencia a Navarra, el consejero madrileño que espera que el Estado aplique medidas "con la misma contundencia y criterios que en Madrid porque será difícil de entender" que no lo haga. También ha criticado que desde la aprobación del estado de alarma no ha recibido "ningún tipo de comunicación" por parte del Ministerio.

"El estado de alarma es una situación que ningún madrileño entiende y que no tiene ningún sentido. Las medidas de Madrid, con toda humildad, van teniendo esos resultados. Los madrileños se han sentido atropellados por el estado de alarma. Solo hay que darse una vuelta", ha añadido.

Escudero ha recordado que en todas las órdenes de la Comunidad siempre han recomendado solo movernos en el caso de que fuese necesario y el teletrabajo, reuniones familiares con protección a nuestros mayores, reducir la movilidad a lo estríctamente necesario, entre otras. "Y en ningún momento hay que relajarse. Que la tendencia a la baja sea positiva no significa que nos vamos a relajar", ha defendido una vez decaiga el estado de alarma en Madrid.