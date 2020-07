Escudero defiende la necesidad del aparcamiento del Hospital Niño Jesús que la oposición tacha de "gran pelotazo"

Se realizará mediante concesión administrativa de la explotación para un máximo de 40 años

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido la necesidad de la construcción del aparcamiento del Hospital Infantil Niño Jesús bajo superficie mientras que la oposición lo ha tachado de "gran pelotazo".

Según ha trasladado el consejero durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de este jueves, el pabellón dispondrá de cuatro plantas de aparcamiento con 800 plazas, 320 de ellas dedicadas para los profesionales. Este aparcamiento funcionará 24 horas, los 365 días del año. La tarifa horaria será de 2,90 euros, siendo posible la existencia de abonos de 50 euros.

"Resolveremos un problema como es el del aparcamiento en el propio hospital, que obligaba a la mayoría de los padres a dejar, por ejemplo, al menor en Urgencias con el otro progenitor y tener que buscar sitio para aparcar. Teniendo en cuenta, además, que la zona en la que se encuentra el Hospital Infantil Niño Jesús plantea problemas de estacionamiento", ha defendido.

La obra de este nuevo edificio supondrá para la Comunidad de Madrid una inversión de 21 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. Se realizará mediante un contrato de concesión administrativa de la explotación del aparcamiento subterráneo, con una duración máxima de 40 años.

Por último, ha pedido a los parlamentarios que dejen, "por una vez", todos "sus prejuicios ideológicos" a un lado y "piensen en los madrileños, que son usuarios del hospital, y por supuesto, en los profesionales que trabajan en él".

OPOSICIÓN: ES UN "NEGOCIO"

El parlamentario del PSOE José Manuel Freire se ha preguntado de qué va este proyecto, si de parking o de hospital y si va de negocio o de hospital, y ha señalado que el consejero ha hecho una defensa "muy débil" del proyecto.

Para el socialista, el contrato es "impresentable" y considera que cualquiera que defienda al sector público "con honestidad y competencia" lo podría aprobar. "Es un gran pelotazo", ha lanzado.

La diputada de Unidas Podemos-IU Vanesa Lillo ha señalado que no hay informes que justifiquen por qué se hace de esta manera, con un parking, que abre la mano "a una privatización encubierta". Además, ha criticado que ahora lo consideren importante cuando lleva "20 años ruinoso".

Para la parlamentaria, este proyecto se parece mucho al aparcamiento que quería impulsar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la zona, que tuvo el rechazo de todos y ha deslizado que los 'populares' ven en las oportunidades que se abren ante una crisis solo las que están relacionadas con "el negocio".

La diputada de Vox Ana Cuartero ha sostenido que desde su formación defienden la idoneidad de impulsar proyectos a través de la colaboración público-privada. No ha puesto en duda la necesidad de impulsar el aparcamiento para que financie el nuevo módulo de consultas pero sí ha hecho hincapié en que debe demostrarse que se hace para eso y no para sacar adelante un parking que no ha podido poner en marcha el Ayuntamiento de la capital.

VOX RECLAMAN UN CONTRATO "BIEN DISEÑADO"

Asimismo, ha reclamado que es importante que haya un "contrato bien diseñado" porque si no puede derivar en que el Gobierno regional tenga que realizar una inversión "ineficiente e ineficaz".

El parlamentario de Más Madrid Alejandro Sánchez ha defendido que estos proyectos deberían hacerse únicamente con inversiones "puramente públicas" y que este modelo podría ser capaz de considerarlo en otro gobiernos que no tuvieran un histórico de "sobrecostes".

"Seamos serios hay muchos centros comerciales donde aparcar es gratis y, sin embargo, en un hospital público hay que pagar", ha lanzado, al tiempo en el que ha espetado que cree que están haciendo "la cuenta de la vieja" para favorecer a "constructoras".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso cree que el consejero ha justificado el proyecto y ha defendido la necesidad de modernizar y adaptar al Hospital a las necesidades de los pacientes. "No se privatiza ningún servicio sanitario del hospital. El Hospital está apostando por una Sanidad pública de vanguardia", ha subrayado.

Además, el parlamentario del PP Eduardo Raboso ha incidido en que el aparcamiento era una "necesidad histórica agravada por la afluencia de pacientes" y que no guarda relación con el parking que quería construir el Consistorio. Según el 'popular', este es "estrictamente necesario".