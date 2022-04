Madrid dice que Ayuso no acudirá al juzgado por la demanda de CCOO: "No va a entrar en el juego de confrontar"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este jueves que "no tiene sentido" que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acuda al acto de conciliación por la demanda admitida a trámite por desprestigiar a los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

"Creo que no va a entrar en ese juego de la izquierda y los sindicatos permanente de confrontar. Ella siempre ha defendido a los profesionales sanitarios y lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, no creo que tenga ningún sentido que acuda a esa citación", ha señalado en declaraciones a 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por CC.OO. y ha citado a las partes el próximo 29 de abril. En concreto, el sindicato interpuso una demanda en relación a unas declaraciones que realizó la dirigente popular en una entrevista a 'esRadio' en las que deslizó que parecía que se trataba diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudieran.

En esta línea, el consejero madrileño ha recalcado que "pocas personas han estado en defensa de los sanitarios" como la presidenta regional "a todos los niveles". "Lo hizo durante la pandemia buscando material para protegerles, es la época de mayor contratación de la historia, hemos tratado de mejorar en todas las necesidades que teníamos en todo momento", ha puesto en valor.

El sindicato reclama en la demanda que Ayuso se retracte de las declaraciones en el mismo programa donde se vertieron, así como una indemnización con la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.

En este marco, Ruiz Escudero ha recalcado que "lo único que dijo en aquel entonces" la presidenta madrileña es "algo que estábamos haciendo en aquel entonces, que era valorar satisfacción y ver puntos de mejora para todos, para profesionales, para personas que acudían a centros de salud".

"Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", indicó en concreto Ayuso el 21 de diciembre de 2021.

Fuentes jurídicas han detallado a Europa Press que el acto de conciliación es un requisito procesal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil previo al juicio. En el supuesto de que las dos partes lleguen a un acuerdo en dicho acto, el juicio no se celebraría. Si no fuera así, se fijaría la vista oral del mismo en la agenda de señalamientos del órgano judicial. Además, han recordado que la demandada no tiene obligación de acudir y puede delegar en sus abogados.

AGRADECIMIENTO A LOS PROFESIONALES

Coincidiendo con la conmemoración este jueves del Día Mundial de la Salud, el consejero madrileño ha trasladado su agradecimiento a los profesionales sanitarios, "especialmente por estos dos años" de pandemia pero que "siempre están ayudando y siempre cuidando de todos los madrileños". "Mi felicitación va para ellos", ha subrayado.

Preguntado por la no renovación de más de 5.000 contratos de refuerzo Covid que finalizaron el 31 de marzo, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que se ha atendido a un análisis de los servicios en los que había mayor necesidad de renovación.

En este sentido, ha subrayado que se ha renovado "el mayor número de ellos" y ha recordado que unos 1.300 eventuales han pasado a interinos. "Hemos tratado y analizando muy bien la situación de renovar al máximo posible, que han sido más de 5.000", ha apuntado.

Así, ha recalcado que es el momento de "máxima contratación" en el Sermas "y en esa línea" se está trabajando en un momento en que la actividad está retomando "a su máxima expresión".

Al hilo, ha reiterado que "en breve" se comunicará una decisión sobre los 37 puntos de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia, una cuestión que ahora se está "replanteando" para dar "una respuesta lo más óptima" posible a los ciudadanos.

"Lógicamente la pandemia ha condicionado mucho este tipo de actividad y en breve comunicaremos cómo se va a producir esa reorganización, no solo de los SUAP sino en el resto de puntos donde se realiza atención de urgencia extrahospitalaria midiendo muy bien los tiempos que tarden los ciudadanos en acudir a cada uno de ellos", ha concretado.