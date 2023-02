Escudero dice que la contrapropuesta del comité de huelga hace "muy complicado" el acuerdo por el incremento económico

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este martes que las nuevas reclamaciones del comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, con "una subida lineal de hasta 1.400 euros" al mes, hacen "muy complicado" el acuerdo y ha denunciado la "falta de voluntad" para alcanzar una solución y la intención de "prolongar el conflicto" por parte de los huelguistas.

En concreto, en la reunión celebrada este lunes entre ambas partes el comité de huelga presentó, según el consejero, una contrapropuesta que recoge mantener los complementos del vigente Plan de Mejora de Primaria (3.800 euros de media para médicos de Atención Primaria y 3.300 para pediatras que se abonan desde hace un año) y a esto añadir 400 euros mensuales de subida lineal, más otros 500 al mes para los puestos de difícil cobertura de tarde y otros 500 más en centros de difícil cobertura. Además, plantean dejar de dar bajas laborales a partir del 30 de junio.

"Realmente donde Amyts hace muy complicado alcanzar ese acuerdo es donde piden dejar de hacer bajas laborales y un incremento retributivo que harían una subida lineal de 1.400 euros, aparte de lo que ya está puesto en marcha en el Plan de Mejora de Atención Primaria", ha indicado el máximo responsable de la Sanidad madrileña.

LLEVAR EL CONFLICTO A LOS HOSPITALES

Además, en la undécima reunión entre ambas partes, ha lamentado, se vio en la actitud de Amyts, sindicato médico convocante de la huelga, la intención de llevar el conflicto a los hospitales, "lo cual dice de manera muy clara esa voluntad de no querer llegar a un acuerdo".

"La Consejería de Sanidad tiene información de lo que está ocurriendo en los hospitales y ya se están enviando mensajes tratando de agitar y el propio sindicato en el día de ayer ya anunció con otro documento que van a trasladar el conflicto a los hospitales. Es algo que forma parte de la estrategia del sindicato Amyts en este momento para tratar de prolongar al máximo esta huelga", ha explicado.

En cualquier caso, el consejero ha defendido que se está analizando esta contrapropuesta, un trabajo que implica a varias direcciones generales, y se dará una respuesta, "siempre con la voluntad de la Consejería de llegar a un acuerdo". Así, ha indicado que en cuanto esté finalizado ese trabajo se citará al comité de huelga a una nueva reunión. "No creo que vaya a prolongarse mucho en el tiempo", ha indicado.

Según el comité de huelga, se ha hecho un "esfuerzo muy importante" para llevar a esta cita una "contrapropuesta" para un plan de choque centrado en disminuir "las líneas rojas" mantenidas durante estos meses de paros. En este sentido, según su versión, frente a la petición de 479,77 euros a 400 euros y la incentivación de los turnos de tarde, que ha rebajado del 15% sobre la media del sueldo bruto de los médicos de familia al 10%.

UN 1,22% DE SEGUIMIENTO

El responsable de Sanidad madrileña ha subrayado que el Plan de Mejora de Atención Primaria, dotado con 200 millones de euros, contempla ya 80 millones de euros en el pago de estos complementos y subidas lineales.

El consejero, además, ha señalado la "falta de voluntad de acuerdo" por parte del comité de huelga para justificar que no acuda personalmente a las reuniones y ha subrayado que los huelguistas también deberían "reflexionar" al ver el seguimiento de la huelga, con un 1,22% en el turno de mañana de este martes, es decir, unos 27 médicos sobre 1.877.

"Cada vez es una petición nueva, con esa sensación que tenemos de no querer alcanzar un acuerdo, y la excusa es cuando no es que no va el consejero. Yo he acudido a muchas reuniones a lo largo de todos estos años, estuve en la que se llegó al acuerdo en las urgencias extrahospitalaras, y no hay ninguna voluntad por mi parte de no querer llegar a acuerdo pero quien tiene que mostrarse con esa voluntad es el sindicato", ha subrayado.