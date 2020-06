Escudero ve "lógico" que el Ministerio hubiera informado a las CCAA del informe de riesgos de la UE

Cree que hay "cierta traición" en la decisión de Reyero de filtrar unas correos sobre las advertencias

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este viernes que sería "lógico" que el Ministerio que dirige Salvador Illa hubiera informado a las comunidades autónomas del informe en el que la Unión Europea advertía de los riesgos del coronavirus, un documento que se publicó el 2 de marzo en la web de Sanidad.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Pres, Escudero ha insistido en que se les debería haber informado de "un informe de ese calado" y ha recordado que en las reuniones que se mantuvieron por aquellas fechas mostró ya su preocupación por la dimensión que estaba tomando la expansión del virus.

"Con un informe de ese calado y de esa categoría y llevando la coordinación el Ministerio, lo lógico hubiera sido que Sanidad nos lo comunicara a todas las CCAA porque nosotros transmitimos durante las reuniones de esa semana la preocupación y buscábamos casos en Madrid y queríamos determinar por qué se estaban produciendo esas neumonías", ha señalado.

En esta línea, ha insistido en que el documento no apareció en ninguna reunión con el Ministerio, que era " el que tomaba las decisiones" y recordando que las CCAA tienen la competencia en materia asistencial.

A preguntas sobre si fue un error no trasladar a ancianos de residencias a hospitales siguiendo las instrucciones de un borrador, el consejero ha explicado que ese documento es "una orden que tuvo seis borradores" hasta el definitivo y nunca se puso en aplicación hasta el 25 de marzo, indicando que antes eran los geriatras quienes decidían los traslados y hasta que no hubo acuerdo "no se puso en marcha".

"En esa semana, en la Comunidad hubo 493 traslados. Ese documento solo se aplicó a partir del 25 de marzo, indicando que los traslados debían contar con criterio técnico de geriatra", ha dicho.

"CIERTA TRAICIÓN"

Sobre los correos del consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, en el que se advertía del peligro en esa gestión en las residencias de mayores, ha indicado que "lleva siete años en el Gobierno de Madrid" y "nunca ha visto que correos de trabajo" se filtren a los medios de comunicación.

A preguntas en relación a la tensión entre los socios del Gobierno, Escudero ha subrayado que estas discrepancias "no tienen por qué tener consecuencias" y ha recalcado que "hay una pandemia a la que hay que plantar cara", señalando que tuvieron que tomar esas decisiones en el momento que se tomaron.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Escudero ha recalcado que no le parece "una vía muy normal" que un compañero de Gobierno filtre a un medio correos personales y del ámbito de trabajo.

Tras ello, ha querido decir que no va a valorar ese tipo de acciones, dado que "lo importante es que ello no implica que Sanidad no estuviera al tanto de todo lo que se estaba trabajando desde el punto de vista técnico y también con Políticas Sociales".

"Lo importante es lo que se ha realizado en las residencias y lo que tiene que tener sentido", ha reseñado y ha dicho que "sinceramente sí" al ser preguntado sobre si lo interpreta como una traición. "No me parece la vía adecuada que aparezca en la portada de El País. Sí es cierta traición porque son correos en el ámbito personal y de dos consejeros que trabajan conjuntamente. No lo he entendido", ha indicado.

Si hay algo de lo que se arrepienten en cuanto a la gestión de las residencias, el consejero ha recalcado que han hecho todo lo que "humanamente posible han tenido en sus manos" y ha señalado los residentes de residencias de mayores necesitan una especial atención por sus características".